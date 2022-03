Unfall im Kreuz Oranienburg: Zwei Personen verletzt – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Oranienburg

Ein 69-jähriger Autofahrer war am Sonntagvormittag (20. März) gegen 8.30 Uhr aus Richtung Dreieck Pankow kommend in Richtung Dreieck Havelland unterwegs.

Lesen Sie auch Unfall in Oranienburg: Elfjährige Radfahrerin von Auto erfasst

„Offenbar aufgrund von Übermüdung und unangepasster Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Hyundai am Kreuz Oranienburg an der Abfahrt zur A 111/B 96 nach rechts von der Fahrbahn ab“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. In der Folge prallte das Auto in die Leitplanke.

Lesen Sie auch 74-Jährige verursacht Unfall in Oranienburg – und geht dann ins Fitnessstudio

Unfall im Kreuz Oranienburg: Fahrer und Beifahrerin verletzt

„Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.“ Sowohl der 69-jährige Fahrer als auch seine 67-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Lesen Sie auch Oranienburg: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit siebenjährigem Kind

„Aufgrund der Unfallursache wurde zudem der Führerschein des Mannes durch die Polizeibeamten beschlagnahmt“, erklärte die Polizeisprecherin abschließend. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf beiden Zufahrten bis etwa 11 Uhr.

Von MAZonline