Oranienburg

Ein 69-jähriger Oranienburger kam am Montagvormittag gegen 9 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Skoda in der Germendorfer Dorfstraße nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzte sich der 69-Jährige, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline