Germendorf

Am Dienstagnachmittag (19. Januar) gegen 17.40 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr am Bärenklauer Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Opel Signum Fahrer auf Grund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Er gab den Beamten gegenüber an, nicht zu schnell gefahren zu sein. Jedoch stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine erforderlichen Winterreifen aufgezogen hatte. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von etwa 2000 Euro, der Opel war nicht mehr fahrbereit. Der Halter kümmerte sich selbständig um ein Abschleppunternehmen.

Von MAZonline