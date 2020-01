In bewegenden und sehr anschaulichen Worten schilderte die 93-jährige Zipora Feiblowitsch am Dienstagvormittag vor rund hundert Schülern am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum ihren bewegten Lebenslauf. Als Teenager war sie ins Vernichtungslager nach Auschwitz deportiert worden, welches sie nur dank vieler glücklicher Zufälle überlebte.