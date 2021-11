Unfall in Oranienburg: 70-jähriger Fußgänger verletzt

Oranienburg

Erneut ist es in Oranienburg zu einem Unfall mit Verletzten gekommen – wieder war offenbar ein Fehler beim Abbiegen Schuld. Wie Polizeisprecherin Christin Knospe erklärte, wollte am Montag (22. November) gegen 9 Uhr ein 29-jähriger Berliner mit seinem Renault von der Mittelstraße in die Willy-Brandt-Straße abbiegen.

Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Fußgänger gekommen, der sein Fahrrad über die Willy-Brandt-Straße schob. „Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.“ Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Von MAZonline