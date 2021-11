Unfall in Oranienburg: 81-Jähriger fährt Radfahrerin an

Oranienburg

In der Friedensstraße in Oranienburg kam es am Dienstagmorgen (2. November) gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige Radfahrerin aus dem Landkreis Oberhavel schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau nach ersten Erkenntnissen auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung.

Ein 81-jähriger Dacia-Fahrer aus dem Landkreis Oberhavel wollte von einem Parkplatz nach links in die Friedensstraße einbiegen, als er mit der 50-Jährigen zusammenstieß. Rettungskräfte brachten die 50-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt.

Von MAZonline