Oranienburg

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag (17. Februar) gegen 16.05 Uhr an der Einmündung Berliner Straße Ecke Havelstraße. Die 51-jährige Fahrerin eines Skoda wollte die Berliner Straße aus Havelstraße kommend in Richtung Nehringstraße queren. Ein weiterer Fahrzeugführer, der auf der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, hielt freundlicher Weise aufgrund eines Rükstaus an, um die 51-Jährige passieren zu lassen. Diese übersah jedoch im Kreuzungsbereich eine von links kommende 79-jährige Fahrerin eines Seat. Die beiden Fahrzeuge stießen trotz eines Bremsvorganges zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 8000 Euro angegeben.

Von MAZonline