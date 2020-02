Oranienburg: Drei Fahrzeuge kollidieren am Kreisverkehr

Oranienburg

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagabend (13. Februar) in der Berliner Straße in Oranienburg. Wie Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizei in Neuruppin mitteilte, warteten ein Peugeot und ein Toyota bereits an einem dortigen Kreisverkehr. Der 29-jährige Fahrer eines Hyundai bemerkte die wartenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr auf den Toyota auf, der seinerseits auf den vor ihm stehenden Peugeot geschoben wurde. Der 29-jährige Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 2000 Euro angegeben.

Von MAZonline