Unfall zwischen Germendorf und Leegebruch: Mercedes prallt gegen Straßenbaum

Germendorf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr auf der Landesstraße 172 zwischen dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet Germendorf und dem Kreisverkehr am Abzweig Leegebruch/Bärenklau ereignet. Wie Polizeisprecherin Christin Knospe auf MAZ-Nachfrage mitteilte, sei die 38-jährige Mercedes-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt.

Die L172 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Quelle: Statusvier.de

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Über die Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Von MAZonline