Unfallflucht am Kreuz Oranienburg

Oranienburg

Auf der A10 ereignete sich im Bereich des Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Prenzlau ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Montag (2. November) in der Zeit von 12.10 Uhr bis 13.30 Uhr kam ein bisher unbekannter Fahrer am Ende des Verzögerungsstreifens zur A111 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Baken und entfernte sich vom Unfallort. Die beschädigten Baken blieben teilweise auf der Fahrbahn liegen. Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr über die Baken und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Sein Auto blieb weiter fahrbereit, der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Die beschädigten Baken wurden beräumt.

Von MAZonline