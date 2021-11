Unfallflucht in Oranienburg: Polizei sucht Zeugen

Oranienburg

Am Montag (8. November) gegen 12 Uhr befuhr ein 38-jähriger Radfahrer die Straße zum Bahnhof in Richtung Chausseestraße. Auf Höhe des Bahnhofs in Sachsenhausen wurde der Radfahrer offenbar von einem Skoda Octavia mit Berliner Kennzeichen überholt. Wie die Polizei mitteilte soll das Auto den Radfahrer beim Überholen touchiert haben, so dass dieser mit seinem Fahrrad stürzte.

Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Der bislang unbekannte Autofahrer soll danach kurz angehalten haben. Als er feststellte, dass der Radfahrer ansprechbar war, entfernte er sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der 38-Jährige suchte mit leichten Verletzungen eigenständig das Krankenhaus auf und konnte nach der Behandlung wieder entlassen werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und Hinweise zum Skoda oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 03301/85 10 in der Polizeiinspektion Oranienburg zu melden.

Von MAZonline