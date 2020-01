Oranienburg

Einsatz für mehrere Oranienburger Löschzüge: Seit 18.12 Uhr sind die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Innenstadt und die Ortsfeuerwehr Sachsenhausen in der Bernauer Straße in Oranienburg im Einsatz. Das bestätigte die Leitstelle NordOst in Eberswalde auf Nachfrage der MAZ. Aktuell steht noch kein Grund für den Geruch fest. Aus Sicherheitsgründen hat die Feuerwehr einen Sperrkreis von 50 Metern in der Nähe der Bernauer Straße 100 eingerichtet. Laut Zeugen werden die Arbeiten der Feuerwehr aktuell beendet.

Die Feuerwehr richtete einen Sperrkreis von 50 Metern um die Einsatzstelle ein. Quelle: Treichel

Von MAZonline