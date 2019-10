Oranienburg

Auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Oranienburg wurde am Freitag gegen 19 Uhr durch Zeugen ein in Brand gesteckter Haufen Unrat nahe der Flugpionierstraße gemeldet.

Von dort abgängige Jugendliche, die durch die Zeugen kurz zuvor wahrgenommen wurden, konnten trotz Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Durch die ortsansässige Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline