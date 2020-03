A10

Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Kleintransporters konnte sich am Mittwochvormittag (4. März) gegen 10.40 Uhr auf der A10 in Richtung Hamburg aufgrund der von ihm gefahrenen, unangepassten Geschwindigkeit nicht mehr recht entscheiden, ob er nun die Autobahn in Fahrtrichtung A111/B96 verlassen will oder doch auf der A10 in Fahrtrichtung Hamburg bleibt. Sein eigentliches Ziel war Berlin-Tegel. Dadurch fuhr er auf die abgesenkte Leitplanke, welche den Abfahrtsbereich zur Tangente von der A10 trennt, auf und beschädigte dabei weiterhin drei Warnbaken. Durch eingesetzte Kräfte der Havelland-Autobahn und einer Baustellensicherungsfirma wurden die Schäden zeitnah beseitigt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von der Schutzplanke gehoben und abtransportiert werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline