Unternehmerin Jenny Riedel: Ein Energiebündel, das ständig unter Strom steht

Oranienburg

Konzentriert sitzt Jenny Riedel vor ihrem Rechner, schnell noch ein paar Mails beantworten, die Termine für die kommende Woche ordnen und ganz nebenbei noch zwei Telefonate führen. Die 36-jährige Jungunternehmerin aus Leegebruch ist ständig unter Strom und genau das mag sie auch und das zeichnet sie auch aus.

Jenny Riedel ist Inhaberin der Firma Mobile Office Management. Quelle: Robert Roeske

Seit 2012 ist die gebürtige Berlinerin Inhaberin der Oranienburger Firma Mobile Office Management (MOM), die einst in Hennigsdorf ihren Ursprung hatte, aber seit zwei Jahren nun in der Willy-Brandt-Straße den Firmensitz inne hat. Riedel gilt nicht nur als Energiebündel und lebensfrohe Frau, sondern auch als ein Mensch, der nicht gerne lange drumherum redet – sondern lieber anpackt. So auch im beruflichen Business. „Ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation, aber 2012 wagte ich dann den Sprung in die Selbstständigkeit, mit eigentlich Nullkommanull Budget. Ich habe nebenbei Nachhilfe gegeben und so meinen Start finanziert“, blickt die 36-jährige Mutter zurück. Neun Jahre später ist ihr Unternehmen am Markt etabliert. „Wir übernehmen alles was in einem Büro so anfällt, außer die Ablage vor Ort im jeweiligen Unternehmen und die Bewirtung. Wir sind die virtuelle Assistenz“, beschreibt Riedel das Portfolio ihres Unternehmens. Circa 80 Kunden betreut MOM aktuell, allerdings merken auch die Oranienburger die Coronaauswirkungen. „Etliche Kunden sind bereits abgesprungen, einfach um Kosten zu sparen“, so Riedel.

Nachwuchsförderung ein wichtiges Kernthema

Allerdings steckt die 36-Jährige nicht etwa den Kopf in den Sand, sondern krempelt die Ärmel hoch und packt an. „Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Die Unternehmerin steckt mir einfach im Blut und ich habe kein Problem damit, um meinen Erfolg zu ringen und zu kämpfen.“ Seit fünf Jahren bildet Jenny Riedel auch aus, für die Jungunternehmerin ein wichtiger Aspekt in ihrem beruflichen Wirken und Handeln. „Die Jugend ist unsere Zukunft und da ist es wichtig, sich auf dem Markt beweisen zu können und dahingehend versuchen wir unsere Auszubildende auch bestmöglich vorzubereiten.“ Doch nicht nur die Nachwuchsförderung liegt der Leegebrucherin am Herzen. „Wir bieten auch viele Schulungen- und Weiterbildungen an. Des Weiteren ist ein wichtiges Kerngebiet auch das Coaching von Langzeitarbeitslosen. Wir wollen ihnen eine Perspektive aufzeigen und ihnen bei der Rückkehr in die Arbeitswelt unterstützend beiseite stehen“, erklärt die Unternehmerin.

Jenny Riedel, Inhaberin Mobile Office Management und Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren Oberhavel Quelle: Privat

Eine große Stärke von Riedel ist das vorhandene Durchsetzungsvermögen und die gewissenhafte Herangehensweise. „Ich bin nicht pingelig, aber ich lege großen Wert auf Qualität. Zudem kann ich mich durchsetzen und vertrete auch demnach meine Interessen.“ Auch für die Zukunft sieht sich Jenny Riedel noch lange nicht am Ende des Tunnels, die Powerfrau hat noch viel vor. „Ich mag es nicht stehenzubleiben oder sich auf dem Geleisteten auszuruhen. Ich finde, man muss immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und weiter vorwärts zu kommen. Da sind Rückschläge auch kein Dilemma.“ Demnach plant die 36-Jährige auch die eigene Firma weiter zu stabilisieren und langfristig zu wachsen. „Es ist immer sehr wichtig, auch innovative Ideen zu haben, diese zu verfolgen und dann auch den Mut zu haben, diese zu verwirklichen. Genau das versuchen wir beim MOM.“

Digitale Welt

Neben der beruflichen Karriere engagiert sich Jenny Riedel auch beim Unternehmerverband Wirtschaftsjunioren Oberhavel und wie es die Art von Jenny Riedel ist – auch hier immer mit dem Fuß auf dem Gaspedal. „Die Wirtschaftsjunioren sind ein toller Verband, mit vielen klugen Köpfen und interessanten Ideen.“ Seit 2016 ist Jenny Riedel bei den Wirtschaftsjunioren aktiv und seit August 2021 auch Geschäftsführerin. Für die Zukunft sieht Jenny Riedel das Bürowesen vor einem noch stärkeren Wandel, gerade durch die Coronapandemie. „Es wird alles digitaler, das ist definitiv der Weg der Zukunft. Wir selbst arbeiten zu 90 Prozent nur noch digital“, berichtet Jenny Riedel und zeigt auch ein Beispiel auf – wie das Büro der Zukunft aussehen kann. „Wir übernehmen auch bei unseren Kunden die Telefonannahme, sprich, wenn ein Kunde anruft, übernehmen wir diesen und erledigen alle anfallenden Aufgaben.“

Von Knut Hagedorn