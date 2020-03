Unterspült: Greifswalder Straße bricht ein

Oranienburg

Einem Passanten war am Sonnabendvormittag eine ungewöhnliche Delle im Betonpflaster der Greifswalder Straße in Oranienburg aufgefallen. An einer Stelle direkt an der Einmündung zur Bernauer Straße war die Fahrbahndecke abgesackt. Der Zeuge habe daraufhin seine Beobachtung gegen 10 Uhr bei der Polizei gemeldet, bestätigte Polizeihauptkommissar Rene in der Rieden auf MAZ-Nachfrage. Eine Streifenwagenbesatzung sicherte daraufhin die Stelle und leitete weitere Schutzmaßnahmen ein.

Greifswalder Straße halbseitig gesperrt

Bereits gegen 11 Uhr erschienen Mitarbeiter der Stadtwerke an der Gefahrenstelle. Diese stellten fest, dass ein Pflasterstein in die Aushöhlung unter dem Straßenpflaster gerutscht war und beförderten diesen wieder ans Tageslicht. Laut der ersten Begutachtung war ein Hohlraum von etwa 30 Zentimetern Höhe unter dem Straßenpflaster entstanden, sodass auch weitere Pflastersteine unterhöhlt waren. Die Gefahrenstelle wurde mit Sperrelementen abgesichert, sodass die Einmündung der Greifswalder Straße nur noch halbseitig befahrbar ist. Sie bleibt jedoch vorerst für beide Fahrtrichtungen passierbar. Eine Reparatur wurde zunächst nicht vorgenommen, da dafür aufwendigere Tiefbauarbeiten erforderlich sind.

Spätfolge des Jahrhundertregens 2017?

Zur genauen Ursache konnten die Fachleute vor Ort zunächst keine Angaben machen. Eine defekte Trinkwasserleitung wurde zunächst ausgeschlossen, da bestimmte Anzeichen dafür fehlten, also zum Beispiel kein Wasser an die Oberfläche drang. Andererseits liegt die Gefahrenstelle genau in der Trasse eines Abwasserkanals. Es könne allerdings auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Spätschäden des Starkregens am 29. Juni 2017 handelt. Seinerzeit stand auch die Bernauer Straße an dieser Stelle bis zu 40 Zentimeter unter Wasser.

Zunächst wurde mit Verkehrskegeln abgesperrt, inzwischen wurden Zaunelemente aufgestellt. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel