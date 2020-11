Untersuchungsausschuss zur Oranienburg Holding: Kurz und knapp – mit Kritik an Präsenzsitzung

Oranienburg

Verhältnismäßig kurz und schmerzlos ging am frühen Dienstagabend zumindest der öffentliche Teil des Holding-Untersuchungsausschusses in der Oranienburger Orangerie über die Bühne, der – ein Novum – diesmal auch per Livestream ins Internet übertragen wurde. Nicht allerdings ohne den Austausch konträrer Meinungen über die Notwendigkeit einer Präsenzsitzung in der aktuellen Phase der Corona-Lockdownbeschränkungen. Die hinterfragte eingangs Enrico Geißler (Linke), um anschließend gar einen Antrag auf Abbruch der Sitzung zu stellen. Von den sieben anwesenden Abstimmungsberechtigten stimmten drei für Geißlers Antrag, vier Ausschussmitglieder dagegen. „Wir sind hier nicht zum Weihnachtsessen, sondern weil wir einen Auftrag haben. Ich sehe es daher als gerechtfertigt an, dass wir hier heute zusammengekommen sind“, hatte zuvor der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff ( FDP) erklärt.

Kritik an zu spät eingegangenen Unterlagen des Rechtsamts

Auch gegen den Antrag von Jean Willemsen (Linke), die Bearbeitung des zu erstellenden Katalogs an Fragen zur Aufklärung der Geschehnisse rund um die Oranienburg Holding einschließlich der dazu inzwischen vorliegenden Antworten des Rechtsamtes der Stadt von der Tagesordnung zu nehmen sprachen sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich mit zwei Ja- bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung aus. Für Kritik sorgte in diesem Zusammenhang die erst am Vorabend bei den Ausschussmitgliedern eingegangenen Unterlagen des Rechtsamtes. „Das ist viel zu kurzfristig, um es heute vernünftig besprechen zu können“, bemängelte Geißler.

Anzeige

Besprochen wurde der Fragenkatalog, der für den Ausschuss eines der Herzstücke im Zuge seiner Aufklärungsarbeit darstellt, allerdings im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Da die Stellungnahme des Rechtsamtes inhaltlich teils Fakten betreffe, die nicht öffentlich besprochen werden müssen und schwer zu eruieren sei, „was genau jetzt öffentlich ist und was nicht, ist es sinnvoll, den gesamten Komplex im nichtöffentlichen Teil zu behandeln“, empfahl der anwesende Bernhard Lohaus, Leiter des Rechtsamts der Verwaltung.

Woba-Chef sagt kurzfristig Teilnahme am Ausschuss wegen Coronasituation ab

Seine ursprünglich für die vierte Sitzung des Ausschusses geplante Teilnahme kurzfristig aufgrund der Coronasituation abgesagt hatte Bernd Jarczewski, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba). Im Einklang befanden sich die Ausschussmitglieder in diesem Zuge bei der Frage, ihn – anders als ursprünglich geplant – dann in der nächsten Sitzung am 1. Dezember zu befragen. „Wir sollten die ursprünglich geplante Reihenfolge der Befragungen einhalten, bei der wir uns ja etwas gedacht haben“, sagte Annika Schmeichel, sachkundige Einwohnerin für Bündnis90/Grüne. Als Gast in der Dezembersitzung ist aktuell Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi eingeplant.

Nächste Ausschusssitzung möglicherweise als Onlinekonferenz

Geißler drang erneut darauf, das nächste Zusammentreffen in einer Hybridform, das heißt über ein Online-Videosystem durchzuführen. Damit sei eine Befragung von Bernd Jarczewski trotz Coronasituation und ohne gesundheitliche Risiken möglich. Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa ( CDU) wies darauf hin, dass ein Testlauf für solch eine Sitzung am Montag durch die Verwaltung erfolgreich durchgeführt worden sei. „Ich lehne mich weit aus dem Fenster, sage aber, dass wir die nächste Sitzung hybrid und ganz digital durchführen können“, erklärte er. In diesem Fall könne man bei der Planung bleiben, die man bisher besprochen habe, erklärte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Thomas Ney (FWO/Piraten) und kündigte eine Klärung bis spätestens zur kommenden Woche an.

Wenig später endete der öffentliche Teil der Ausschusssitzung dann auch bereits – vergangen waren da gerade einmal 30 Minuten – und das Gremium wechselte in den nichtöffentlichen Teil. Der dürfte sich wesentlich länger bis in den Abend hineingestreckt haben.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von Nadine Bieneck