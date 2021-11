Update: Landesstraße in Lehnitz bleibt doch offen

Lehnitz

Eigentlich sollten am Mittwoch, 3. November, auf der Landesstraße 211 (Mühlenbecker Weg) im Oranienburger Ortsteil Lehnitz die Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn beginnen. Doch der Baustart ist verschoben. Laut Mitteilung besteht nun doch noch Regelungsbedarf für die Park- und Zufahrtsmöglichkeiten der Anlieger.

Zuvor hatte die Landkreisverwaltung noch mitgeteilt, dass die Instandsetzung beginne, obwohl die Straßenverkehrsbehörde wegen der massiven Einschränkungen für die Anlieger der Maßnahme in der angekündigten Form nicht zustimmte. Der Kreis hatte zudem gefordert, dass an beiden Enden der Baustelle für die Anlieger Ersatzparkflächen ausgewiesen werden. Das war nicht geschehen. Der Landesbetrieb wollte trotzdem mit den Bauarbeiten loslegen und die Forderung ignorieren.

Was auf der L 211 geplant ist

Folgende Bauarbeiten sind dort notwendig: Auf einer Länge von etwa 600 Metern erhält die Landesstraße eine neue Fahrbahn. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Dezember 2021. Darüber hat der Landesbetrieb Straßenwesen den Landkreis Oberhavel jetzt informiert.

Bei den Bauarbeiten wird die L 211 für den Verkehr voll gesperrt. Konkret ist die Straße ab der Einmündung Friedrich-Wolf-Straße/ Brieseweg bis zum Ortseingang Lehnitz (Höhe Einfahrt Teststelle/Oberschule/TÜV) nicht befahrbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt weiträumig über die B 273 via Wensickendorf und die L 21 via Summt sowie in umgekehrter Richtung.

Zufahrt zu allen Anliegern ist gesperrt

Zu Fuß oder per Fahrrad können die vorhandenen Wege weiterhin genutzt werden. Anwohnern empfiehlt der Landesbetrieb, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle abzustellen, weil die jeweiligen Grundstücke nicht mit Kraftfahrzeugen erreichbar sein werden. Zu den Anliegern gehört unter anderem die Feuerwache Lehnitz. Auch Schulungszentren und Gewerbebetriebe, eine Außenstelle des Landesbetriebs Forst Brandenburg sowie zahlreiche private Personen sind betroffen.

Berührt werden von der Sperrung außerdem die Oberschule Lehnitz, eine Gemeinschaftsunterkunft und die durch die Johanniter-Unfall-Hilfe betriebene Corona-Teststelle des Landkreises. Die Zufahrt zu den Einrichtungen ist während des kompletten Zeitraums der Baumaßnahme nur aus Richtung Summt über die Zufahrt zur Teststelle gegeben.

Von MAZ