Ursache für Stromausfall in Oranienburg noch unklar

Oranienburg

Am Mittwochvormittag trat im Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Oranienburg von 10.50 Uhr an eine Störung auf. Dank zügiger Umschaltungen der Stadtwerke-Fachexperten in der Leitwarte und der Einsatzbereitschaft waren um 11.30 Uhr alle Netzkunden wieder mit Strom versorgt.

Betroffen waren Anwohner der Lehnitzstraße in Oranienburg, darunter das Pharmaunternehmen Takeda, und die Baustelle am Oranienburger Getreidespeicher. Aktuell erfolgt die Stromversorgung der betroffenen Teilgebiete über ein Ersatzkabel.

Die Ursache der Störung wird derzeit genau untersucht und hängt vermutlich mit Bohrungen zur Munitionsbergung am Louise-Henriette-Steg zusammen. Die Stadtwerke bedauern durch den Stromausfall entstandene Unannehmlichkeiten und Beeinträchtigungen.

Von MAZ-Online