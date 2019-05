Oranienburg

Zum Abschied ein Erfolg: Ohne Satzverlust sicherten sich die Drittliga-Volleyballerinnen des VSV Havel Oranienburg am Sonntag in Cottbus erneut den Landespokal und verteidigten damit den Titel aus dem Vorjahr. Für Trainer Robert Hinz und seinen Assistenten Ole Schröter ein würdiger Abschluss, beide werden den Verein verlassen.

Robert Hinz wechselt in die 2. Bundesliga

„Mein Ziel ist es in die 2. Liga zu gehen als Trainer. Gerne hätte ich dies auch mit dem VSV Havel Oranienburg realisiert. Nun bot sich mit dem Angebot vom BBSC Berlin eine Möglichkeit, die ich nicht verstreichen lassen konnte“, erklärt der 26-jährige Hinz die Beweggründe seines Abgangs. Hinz war erst im vergangenen Sommer nach Oranienburg gewechselt. Als akribischer Tüftler und Analyst führte er das Team auf Platz zwei der 3. Liga Nord. Der Sieg des Landespokalwettbewerbes ist nun die Krönung einer starken Saison.

„Es war ein super schönes Jahr in Oranienburg, es hat mir viel Spaß bereitet, mit den Mädels zusammenzuarbeiten. Wir haben 16 von 18 Partien gewonnen und demnach eine nahezu perfekte Saison gespielt. Nun musste ich aber diese Chance beim Schopfe fassen“, sagte Hinz. Auch sein bisheriger Assistent Ole Schröter wird den Verein verlassen. Schröter selbst spielt noch aktiv Volleyball in Neustrelitz und kann daher aus zeitlichen Gründen seine Tätigkeit bei den Damen nicht mehr ausüben. Auch im Kader bahnen sich einige Veränderungen an. Stefanie Koj und Mareike Ulbrich wechseln zum BVV Berlin, weitere Abgänge sind durchaus möglich.

Personeller Umbruch steht bevor

„Wir haben für die kommende Drittligaspielzeit gemeldet, soviel kann ich erstmal dazu sagen. Aber es ist uns allen klar, dass wir erneut vor einem Umbruch stehen und dieser nicht gerade einfach zu lösen sein wird“, erklärt Vorstandsmitglied Antje Haferkorn. „Zwei Abgänge stehen fest, wir haben aber auch schon diverse Zusagen für die neue Saison. Allerdings auch noch einige Mädels, die sich Mitte Mai erklären werden. Stand heute wird der Kader nicht für eine weitere Spielzeit in der 3. Liga ausreichen“, sagt die 31-Jährige.

Für Haferkorn, die selbst viele Jahre die Bälle beim VSV blockte und schmetterte, steht und fällt alles mit der Trainerposition. „Du brauchst einfach auf diesem Level einen Trainer, der die Mädels anleitet und führt. Ohne wird es nicht gehen, dass hatten wir schon einmal und es war eine verdammte schwierige Zeit.“ Die B-Lizenz sollte der neue Cheftrainer besitzen, für Haferkorn steht aber schon jetzt fest, dass man sich bei der Suche in Geduld üben muss. „Wir wissen das geeignete Volleyballtrainer sehr rar sind und wir schon auch ein wenig Glück bei der Suche haben müssen.“ Daneben soll der Kader weiter verstärkt werden, der VSV Havel sucht nach potenziellen Neuverpflichtungen, doch auch hier steht und fällt laut Haferkorn alles mit dem neuen Cheftrainer. „Wir streben eine Lösung noch in diesem Monat an und hoffen, da auch fündig zu werden. Sollte es uns aber nicht gelingen, werden wir genau überlegen, was wir dann tun.“

Von Knut Hagedorn