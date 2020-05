Oranienburg

Unbekannte haben am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20.20 Uhr einen VW Golf V gestohlen. Der Wagen hatte vor einer Lagerhalle in der Bernauer Straße in Oranienburg gestanden. Das Auto ist schwarz und trägt das amtliche Kennzeichen OHV-XR32. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Anzeige

Von MAZonline