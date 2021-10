Vater aus Oranienburg kämpft gegen das Jugendamt

Oranienburg

Wenn Andreas Weimann aus Oranienburg aus seinem Leben erzählt, merkt man ihm an, wie viel Kraft ihn die Situation, in der sich der 43-jährige Vater dreier Kinder befindet, bisher gekostet hat. Der Oranienburger führt schon einen langen Kampf – gegen das Jugendamt des Kreises, gegen seiner Meinung nach willkürliche Entscheidungen und gegen die Entfremdung seiner Kinder.

Drei Kinder aus zwei Beziehungen

Doch von vorn. „Ich habe drei Kinder von zwei Frauen. Beide Beziehungen sind gescheitert“, erzählt der Servicemechaniker. Zu seinem 13-jährigen Sohn aus der ersten Beziehung hat er heute keinen Kontakt mehr. „Das ging in die Brüche, der Kontakt wurde komplett gecancelt.“ Für den Sohn, der in Berlin-Spandau lebt, zahlt er den vom Jugendamt festgelegten Unterhalt. „Da gab es nie Probleme“, fasst er es zusammen.

Die zweite Beziehung scheitert vor sechs Jahren. Ein heute achtjähriger Sohn und eine fünfjährige Tochter entstehen in der Beziehung. „Klar, dass die Mutter sich dann beim Jugendamt meldet. Das ist ja auch ihr gutes Recht“, befindet der 43-Jährige. Seinen heutigen Job als Servicetechniker führt Andreas Weimann seit 2,5 Jahren aus. Vorher habe er 17 Jahre lang als Küchenmonteur gearbeitet.

55 Stunden Arbeitszeit pro Woche

In einer beruflichen Umbruchzeit nimmt er kurzfristig einen Job in einem Baumarkt an. „Die erste Berechnung erfolgte, als ich noch als Küchenmonteur arbeitete. Alle Unterlagen, Gehaltsnachweise, Sparbücher, Versicherungen, alles wurde angefordert.“ Die Querelen mit dem Jugendamt des Kreises beginnen, als er seinen heutigen Job als Servicemonteur mit bundesweiter Tätigkeit annimmt.

Das Jugendamt der Kreisverwaltung ist für Andreas Weimann zuständig. Quelle: Enrico Kugler

„Ich erhalte dort mein Grundgehalt, dazu kommen Zusatzleistungen wie eine Verpflegungspauschale, ebenso einen Sonderbonus für die Fahrten. Außerdem werden Überstunden ausgezahlt.“ Das Problem: Die Sonderzahlungen variieren stark von Monat zu Monat und sind abhängig von der Auftragslage seines Unternehmens. Wie Andreas Weimann erklärt, rechnet das Jugendamt diese Sonderzahlungen trotz der Unwägbarkeit prozentual zu seinem Einkommen hinzu, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 12 Monate. „Ich habe permanent auf eine detaillierte Begründung für die Berechnung gepocht“, erzählt er. Seine Beweggründe, so empfindet er, werden überrannt und ignoriert.

Jugendamt rät zum Zweitjob

Dann strengt die Unterhaltsvorschusskasse, die den Unterhalt zu der Zeit aufstockte, in der Andreas Weimann noch als Küchenmonteur tätig war, ein Gerichtsverfahren gegen ihn an. Die Begründung lautet, dass er ja jetzt das nötige Geld verdienen würde. „Aber hat meine Firma keine Aufträge, verdiene ich auch das Geld nicht“, erklärt er verzweifelt. Vom Jugendamt, so erzählt der 43-Jährige, habe er mindestens zwei Briefe erhalten, in denen ihm angetragen wurde, sich doch einen Zweitjob zu suchen, um die Unterhaltskosten tragen zu können. „Mittlerweile lese ich die Briefe, platze innerlich und lege dann die Schreiben weg, um mich erst zwei, drei Tage später mit klarem Kopf darum zu kümmern.“

Andreas Weimann setzt sich mit dem Jugendamt auseinander. Quelle: Reyk Grunow

Im Gerichtsverfahren wird festgelegt, dass Andreas Weimann den Mindestunterhalt für seinen achtjährigen Sohn zahlen muss. Dazu kommen Rückforderungen seitens der Unterhaltsvorschusskasse, ebenso wie Unterhalt für die Tochter, die zum sechsten Geburtstag zudem in die nächste Altersstufe rutscht und damit einen höheren Anspruch auf Unterhalt hat. „Und dazu noch der Unterhalt für meinen Sohn aus der ersten Beziehung.“

Oranienburger leidet unter der Situation

Das Jugendamt berechnet ihm einen Eigenbedarf von 1160 Euro im Monat. „Davon zahle ich aktuell rund 500 Euro Miete, dazu kommen Aufwendungen für meine pflegebedürftige Mutter und mein Auto. Beides wurde vor Gericht und auch vom Jugendamt nicht berücksichtigt“, erklärt er. Unverständlich auch für ihn: Er soll zusätzlich zum Mindestunterhalt jeweils den Betrag für ein halbes Kindergeld pro Kind an die Kindesmutter zahlen. „Warum?“, fragt sich Andreas Weimann. „Die Mutter bekommt doch schon das gesamte Kindergeld?“

Der Oranienburger leidet sehr unter der Situation. Quelle: Enrico Kugler

Psychisch leidet der Oranienburger vor allem darunter, dass sich seit Ostern beide Kinder plötzlich von ihm entfremden, nicht mehr zu ihm wollen. „Warum, weiß ich nicht. Die Kontaktversuche über die Kindesmutter werden abgeblockt. Von der Einschulung meiner Tochter habe ich per Textnachricht erfahren.“ Andreas Weimann will mit seinem Fall in die Öffentlichkeit, sagt selbst: „Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der solchen Ärger mit dem Jugendamt hat. Ich will doch einfach nur gemeinsame Lösungen, in denen auch nicht vergessen wird, dass ich auch noch leben muss.“

Kreisverwaltung äußert sich zurückhaltend

Auf MAZ-Nachfrage äußert sich der Landkreis zurückhaltend und allgemein zu den Vorwürfen, die Andreas Weimann erhebt. „Herr Weimann ist als Vater zweier minderjähriger Kinder, mit denen er nicht in einem Haushalt lebt, seit Mai 2021 unterhaltspflichtig“, erklärt Verwaltungssprecherin Ivonne Pelz. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass sich die Kinder nicht selbst versorgen können und daher Anspruch auf Unterhaltszahlungen haben. „Bei der Bemessung des Unterhalts wurden die tatsächlichen Erwerbseinkünfte des Vaters zu Grunde gelegt. Unter Berücksichtigung der Unterhaltsleitlinien des Brandenburgischen Oberlandesgerichts – die selbstverständlich auch die Festlegung des Selbstbehalts beinhalten – wurde auf dieser Grundlage der Unterhaltsanspruch der Kinder ermittelt“, so Ivonne Pelz weiter.

Jugendamt steht für Beratungsgespräche zur Verfügung

Parallel werde Andreas Weimann durch die Familiengerichtshilfe des Landkreises Oberhavel begleitet. Im Rahmen der Vermittlung zum Umgang mit den Kindern habe unter anderem ein Beratungsgespräch stattgefunden. „In diesem Gespräch wurde ein Minimalkonsens zwischen den Eltern vereinbart, mit dem sich Herr Weimann einverstanden erklärte.“ Weitere Angaben wolle die Kreisverwaltung zum konkreten Fall aus Gründen des Schutzes der Kinder und der Kindsmutter nicht machen. „Herrn Weimann stehen sowohl die Kolleginnen des Jugendamtes als auch des Sozialbereiches sowie des sozialpädagogischen Dienstes für Beratungsgespräche zur Verfügung.“ Zu den Fragen der Berechnung des Unterhaltes und der Angabe des Vaters, dass er zusätzlich zum Unterhalt jeweils ein halbes Kindergeld an die Kindsmutter zahle, äußerte sich die Verwaltung nicht.

Andreas Weimann hat erneut Widerspruch eingelegt

Andreas Weimann hat indes einen weiteren Widerspruch gegen einen Zahlungsbescheid eingelegt. Dieser sei am 29. September verfasst worden und beinhalte Zahlungsaufforderungen ab dem 1. Oktober. „Der Poststempel ist vom 2. Oktober, der 3. Oktober war ein Sonntag und Feiertag. Am 4. Oktober habe ich eine neue Tour begonnen, so dass ich den Brief erst am 8. Oktober gelesen habe.“ Zudem beinhalte die Neuberechnung nach Meinung des Vaters zwei Fehler. Der Kampf scheint für den Familienvater also noch lange nicht ausgefochten.

Von Stefanie Fechner