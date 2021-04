Velten

Nach der Wende war Veltens heutiger Marktplatz mehr oder weniger eine Sandwüste, wo sich der erste Supermarkt der Ofenstadt ansiedelte. In den folgenden Jahren bekam der Platz durch mehrere Baumaßnahmen sein Gesicht. Und rund drei Jahrzehnte später sei es wieder Zeit für Veränderung, haben die Stadtverordneten beschlossen. Am Dienstagvormittag griff daher Bürgermeisterin Ines Hübner zum Spaten und gab hiermit den Startschuss für die Umgestaltung. Diese werden, wie jede Baumaßnahme, „auch mit Einschränkungen“ einher gehen. Dennoch freue sie sich, so Hübner, dass nun endlich angepackt wird. „Und umso mehr freuen wir uns auch auf das Ergebnis“, blickte sie voraus. Ein gutes Jahr werden die Arbeiten in Anspruch nehmen und an deren Ende soll mit einem großen Fest die Eröffnung des „Wohnzimmers der Stadt“ begangen werden.

Bis dahin zieht der immer mittwochs stattfindende Wochenmarkt um, ist künftig auf dem Parkplatz der Ofen-Stadt-Halle am Katersteig zu finden. Bereits im Februar wurden im Zuge der Vorbereitungen einige Bäume gefällt. Die Bauarbeiten sind in fünf Abschnitte aufgeteilt. Als Erstes nehmen die Arbeiter die Fläche bei Eis-Möller bis zum Hörakustiker in Angriff. Mit der Aufteilung soll gewährleistet werden, das die Anwohner und Gewerbetreibende möglichst wenig beeinträchtigt werden. Vor allem nach dem langen Lockdown lege sie Wert darauf, den Einzelhändlern „mit dem Umbau nicht noch buchstäblich Steine in den Weg zu legen“, betonte die Bürgermeisterin.

Barrierefrei ist das Stichwort

Bis Mitte kommenden Jahres werden die Arbeiten andauern. Sind sie beendet, warten fünf über den Platz verteilte Spielstationen auf jüngere Besucher. Anstelle des Brunnes können sich Besucher und Passanten dann an einem beleuchteten Wasserspiel erfreuen, zudem sorgen Lichtstelen und -hocker in dunklen Stunden für Ambiente. Kostenfreies W-Lan ist ebenso Bestandteil der Planungen wie ein barrierefreier Fußgängerüberweg über die Viktoriastraße. Barrierefrei sei generell das Stichwort für den künftigen Marktplatz. Geschaffen werden soll auch Platz für künftige Veranstaltungen nach Corona. So sind etwa Stromanschlüsse für Bühnenaufbauten und die dazugehörige Technik Bestandteil der Planungen. Sie werden dort entstehen, wo jetzt noch die Grünflächen nahe des Brunnens zu finden sind.

Immer informiert

Investiert werden für das Projekt insgesamt rund zwei Millionen Euro. Mit 1,4 Millionen Euro kommt der größte Teile der Summe aus dem Brandenburger Landesprogramm „Aktive Stadtzentren II“. Um die Veltener und ihre Gäste in den kommenden Monaten stets auf dem laufenden zu halten, wird der aktuelle Baufortschritt im Internet auf der Seite www.velten-marktplatz.de zu verfolgen sein.

Außerdem ist die Citymanagerin der Ofenstadt, Pauline Steinberger, für Fragen und Hinweise rund um das Baustellengeschehen wochentags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter 030/311 69 74 52 zu erreichen.

Von Björn Bethe