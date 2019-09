Velten

Großer Andrang herrschte am Sonnabendvormittag (31. August) in der Wagnerstraße in Velten. Der Veltener Rugbyclub hatte zur feierlichen Grundsteinlegung für das neue Vereinsgebäude geladen. Das alte war Ende Februar 2019 durch einen Brand unbrauchbar geworden und musste abgerissen werden ( MAZ berichtete). Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, als die Verantwortlichen nach einer Ansprache von Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner nun zur Tat schritten. Vereinsgründer Burkhard Schirmer (69) versenkte eine Zeitkapsel in der Erde, in der sich ein Gründerfoto, Meisterschaftsmedaillen, eine historische Zeitung und Fotos aus dem Vereinsleben befanden. „Wer diese Zeitkapsel irgendwann findet wird sehen, dass hier Vereinsgeschichte geschrieben wurde“, so Burkhard Schirmer. „Mit dem neuen Vereinsgebäude sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Menschen an den Sport heranzuführen“ sagte Ines Hübner in ihrer Ansprache. Dafür hat das eingeschossige Sportfunktionsgebäude einiges zu bieten. Geplant sind fünf Umkleideräume mit Zugang zu Dusch- und Sanitärbereichen, ein Fitness- und Sanitäts- sowie ein Clubraum und eine Küche. Mitte 2020 soll alles fertig sein.

V.l.n.r. Bert Bauer (Stellvertretender Vorsitzender), Norbert Heidekorn (Vereinsvorsitzender), Heiko Lenz, Maskottchen "Franek", Harald Lehmann, Ines Hübner (Bürgermeisterin Velten) und Hartmut Grabwoski Quelle: Stefanie Fechner

Rund 200 Mitglieder zählt derVeltener Rugbyclubaktuell. Den Anfang machten 1969 zwölf Kindern, erinnert sich Burkhard Schirmer. „Vier von ihnen sind dem Verein bis heute erhalten geblieben und spielen nun bei den alten Herren“, erzählt der Falkenseer stolz. Er spielte damals im Alter von 19 Jahren bei den Männern des Hennigsdorfer Rugbyvereins und in der Nationalmannschaft. Aus Liebe zur Frau hörte der 69-Jährige damals mit dem aktiven Sport auf und gründete denVeltener Rugbyclub, dessen 50-jähriges Jubiläum er nun am Sonnabend mit zahlreichen Gästen feierte. „Halb Velten hat wohl schon einmal Rugby gespielt“, meinte Bert Bauer (58) schmunzelnd, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Bei Spanferkel und Livemusik ließ man den Abend schließlich gemütlich ausklingen.

Vereinsgründer Burkhard Schirmer (69) erzählte von den Anfängen des Vereins. Quelle: Stefanie Fechner

Zuvor hatten zahlreiche Besucher ab 12 Uhr das Familiensportfest genutzt. An verschiedenen Stationen konnten sich Kinder und Eltern in ihren sportlichen Leistungen messen, für die Sieger gab es schließlich kleine Pokale. Wer sich bei den heißen Temperaturen nicht so sehr körperlich verausgaben wollte, konnte sich bei einer kleinen Runde Tischtennis, Kicker oder auf einer kleinen Wasserrutsche betätigen.

Von Stefanie Fechner