Alljährlich findet bundesweit am 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Sichtbares Zeichen an diesem Tag ist eine hellblaue Fahne mit der Aufschrift „Frei leben – ohne Gewalt“. Auch die Stadt Oranienburg beteiligt sich an der Aktion und wird am 21. November 2019 um 9.30 Uhr die Fahnen hissen, um so ein Zeichen gegen tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen.

Denkfabrik „Die Istanbul-Konvention“

Im Anschluss lädt die Gleichstellungsbeauftragte in Kooperation mit der Koordinierungsstelle des Netzwerkes der brandenburgischen Frauenhäuser e.V. zur Denkfabrik „Die Istanbul-Kovention: Neue Impulse zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“ ein. Die Informationsveranstaltung will für die Inhalte der Konvention sensibilisieren und einen Austausch darüber anregen, wie eine nachhaltige Gewaltschutzarbeit in der Kommune gestaltet werden kann. Als Referentinnen werden Antje Culmsee vom Märkischen Sozialverein und Dr. Bärbel Uhl von der Landeskoordinierungsstelle in das Thema einführen. Um Anmeldung wird unter gleichstellung@oranienburg.de gebeten.

„Kassandra“ in der Stadtbibliothek Oranienburg

Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oberhavel sowie der Städte Hennigsdorf und Oranienburg laden anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zum Bühnenstück „Kassandra“ ein. Christa Wolfs Erzählung kommentiert die Ereignisse des Trojanischen Krieges aus der Perspektive der trojanischen Königstochter Kassandra. Es ist ein zeitloses Stück über die Entdeckung der eigenen Kraft und der Freiheit im Widerstand gegen Blendung und Betrug. Zu sehen am 28. November um 19 Uhr mit Cornelia Gutermann-Bauer als „Kassandra“ in der Stadtbibliothek Oranienburg. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird unter stadtbibliothek@oranienburg.de gebeten.

Außerdem unterstützt die Stadtverwaltung Oranienburg wieder die Aktion „Wir brechen das Schweigen“, zu der das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey aufgerufen hat. Rund um den 25. November 2019 wird die Nummer des Hilfetelefons – 08000 116 016 – auf der Facebook-Seite der Stadt geteilt.

Weitere Veranstaltungen:

25. November 2019, 20 Uhr: Kostenlose Filmvorführung „Nach dem Urteil“ (FSK 16) im Kino Oranienburg, Berliner Straße 40, Saal 4. Veranstalter: Frauenhaus Oranienburg / Märkischer Sozialverein e.V.

30. November 2019, 10 bis 13 und 13.30 bis 16.30 Uhr: „Fass mich nicht an!“ Eine Gealtpräventionschulung für Kinder von fünf bis zehn Jahren im großen Saal des Märkischen Sozialvereins e.V., Liebigstraße 4 in Oranienburg. Veranstalter: Frauenhaus Oranienburg / Märkischer Sozialverein e.V.

