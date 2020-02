Oranienburg

„Auf den Spuren des Großen Kurfürsten“ geht es am Sonnabend, 28. März, im Rahmen einer Bustour mit Start in Oranienburg nach Ostprignitz-Ruppin. Auf dem Programm steht eine Führung durch das Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau. Außerdem sind Kutschfahrten um den Ruppiner See und eine Bootsfahrt auf dem See geplant. Begleitet werden die Teilnehmer von Vivienne Netzeband und Axel Petersen, natürlich in ihren Paraderollen als Kurfürstin Louise Henriette und Großer Kurfürst. „Wer kann“, sagt Vivienne Netzeband, „soll einen Hut oder eine andere Kopfbedeckung mitbringen. Was es damit auf sich hat, verriet sie nicht.

Start der Tour ist um 9 Uhr an der Tourist-Information in Oranienburg, Schloßplatz 2, wo sie gegen 18 Uhr auch wieder endet. Eine Voranmeldung ist erforderlich – persönlich oder telefonisch unter 03301/60 08 110. Weitere Details zu dem Ausflug bekommen Interessierte ebenfalls in der Tourist-Information oder bei Anruf.

Von MAZonline