Diese Frau hat sehr, sehr viel zu erzählen – nicht nur über Oranienburg: Martina Dorn in ihrer Paraderolle der Pferdeomnibusfahrerin Jette Bath. Eben diese, aktiv in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erwartet historisch Interessierte am Sonntag, 16 Februar, um 9.45 Uhr an der Tourist-Information, Schloßplatz 2. Bei ihrer Stadtführung kommt hier und da gewiss auch Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg zur Sprache. Schließlich wurde er doch genau 400 Jahre zuvor, am 16. Februar 1620, geboren – im Berliner Schloss. Seine erste Frau, Kurfürstin Louise Henriette, war eine geborene Prinzessin von Oranien und damit Namensgeberin von Oranienburg, Ihr hatte der Große Kurfürst Mitte des 17. Jahrhunderts Burg und Stadt Bötzow geschenkt, das dann zu Schloss und Stadt Oranienburg wurde.

Treffpunkt für die Stadtführung ist die Tourist-Information, Schlossplatz 2, Infotelefon 03301/60 08 110. Um zehn Uhr geht es los, die Teilnahme kostet 5,50 Euro. Die ursprünglich für diesen Termin geplante Kurfürsten-Führung entfällt dafür.

