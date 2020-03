Oranienburg

Wie groß sind die Gefahren durch Anschläge islamistischer Terroristen in Deutschland? Welche Gefahren drohen durch radikalisierte Einzeltäter, welche durch organisierten Terror? Diesen Fragen geht Oberregierungsrat Stefan Goertz in seinem Vortrag nach. Er beschreibt die Akteure der Terrorabwehr und analysiert die verschiedenen Ansätze und Mittel, die dafür eingesetzt werden. Es geht um die Einschätzung und Überwachung von „Gefährdern“ sowie die verschiedenen Arten von Radikalisierung. Der Vortrag basiert auf seinem 2018 erschienenen Buch „Der neue Terrorismus“.

Oberregierungsrat Goertz ist Beamter der Bundespolizei und unter anderem aktiv als Dozent an den Hochschulen des Bundes Lübeck und Berlin. Er studierte unter anderem in Berlin und in Damaskus/ Syrien und wurde in Kanada und an der Universität der Bundeswehr ( München) promoviert. Er absolvierte Auslandseinsätze als Offizier der Bundeswehr in Bosnien und im Libanon. Seine Forschungsschwerpunkte sind der islamistische Terrorismus, Islamismus, Salafismus, Extremismus und die Organisierte Kriminalität.

Alle Oranienburger sind herzlich zu der Veranstaltung am Donnerstag, 12. März um 19 Uhr in Oranienburgs Stadtbibliothek, Schloßplatz 2, eingeladen. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Von MAZonline