Oranienburg

Familien sind herzlich dazu eingeladen, den 400. Geburtstag des Großen Kurfürsten zu feiern. Am 16. Februar 1620 wurde Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg im Berliner Schloss geboren. Ihm zu Ehren wird eine festliche Geburtstagsaudienz im Orangesaal vorbereitet. Dazu wird zunächst im Schlossmuseum erkundet, wer der Große Kurfürst war, wer alles zu seiner Familie gehörte und in welch einer Zeit er lebte. Zahlreiche Porträts im Museum zeigen, wie er sich kleidete. Und bei einer Führung erfahren die Gäste, was ihm politisch wichtig war. Gemeinsam wird dann für die Audienz ein zeitgenössischer Tanz gelernt, außerdem werden die Teilnehmer in das Zeremoniell eingeführt. Für Kinder gibt es auch die Möglichkeit in historische Kleider zu schlüpfen. Nach den Vorbereitungen auf die Audienz empfängt der Kurfürst ( Axel Peterson) im Orangesall des Schlosses Oranienburg. Der Zermonienmeister weiß genau, wie man vor einen Kurfürsten tritt. Und wer erweist sich als würdig für die Ordensverleihung?

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 16. Februar 2020 von 12 bis 16 Uhr im Schlossmuseum Oranienburg statt, Treffpunkt ist die Schlosskasse. Der Eintritt beträgt sechs, ermäßigt fünf Euro. Die Familienkarte ist für 15 Euro zu haben. Um Anmeldung unter 03301/53 74 37 oder per E-Mail an schlossmuseum-oranienburg@spsg.de wird gebeten.

