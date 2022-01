Verbot von Tattoofarben bremst Tattoostudios in Oranienburg aus

Oranienburg

In allen Farben des Regenbogens standen sonst die kleinen Fläschchen auf dem Tisch von Tätowierer Tom Hinze. Motiv um Motiv hat er damit auf und unter die Haut seiner Kunden gebracht, doch damit ist nun erstmal Schluss: Seit dem 4. Januar dieses Jahres unterliegen viele Chemikalien in den Tattoo-Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen durch die so genannte REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien). Diese sind aus Sicht der EU möglicherweise gefährlich oder nicht ausreichend erforscht, lautet die Begründung – und Deutschlands Tattoo-Szene sieht erstmal nur noch schwarz.

Die größeren Hersteller reagieren schon auf die Verbote

Auch in dem Oranienburger Tattoo-Studio „Art of Paint“, das Tom Hinze gemeinsam mit drei weiteren Künstlern betreibt, war die Stimmung nach dem Verbot erst einmal auf dem Tiefpunkt.

„Das ist aktuell ein Schwebezustand für uns als Studio, aber das kennen wir ja schon durch Corona“, sagt der 49-jährige Tätowierer nicht ohne Zynismus – die Tattoostudios waren durch die Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen von langen Schließzeiten betroffen, die so manches Studio an den Rand der Existenz trieb – und manche auch darüber hinaus. Bei „Art of Paint“ hat man diese Durststrecke überstanden, nun flattert mit dem Verbot der Farben die nächste Hiobsbotschaft ins Haus.

Die verwendeten Tattoofarben müssen künftig EU-konform sein. Quelle: Uwe Halling

Doch „schwarzsehen“, das will Tom Hinze nicht – denn es deutet sich Licht am Ende des Tunnels an. „Die Pigmente an sich werden ja nicht verboten, sondern die Zusatzstoffe, insbesondere Isopropylalkohol“, klärt er auf. Die großen Hersteller hätten auch schon auf die Verbote reagiert. „Sie bieten auf ihren Seiten schon zum Teil REACH-konforme Farben an, bestellbar sind sie jedoch bis dato nicht.“ Ein Ende der farblosen Zeit sei also durchaus schon in Sicht.

Tattoostudios müssen für Farbe tiefer in die Tasche greifen

Doch die Tätowierer müssen für die konformen Farb-Fläschchen auch deutlich tiefer in die Tasche greifen: „Die Preise für die neuen Farben sind zum Teil doppelt so hoch“, weiß Tom Hinze zu berichten. Seit mehr als 22 Jahren verschönert er nun seine Kunden, Probleme mit den Farben habe es bisher nie gegeben. „Die Farben wurden auch bisher schon regelmäßig auf Herz und Nieren respektive auf eine mögliche Gesundheitsschädigung geprüft, es gab da auch keine mir bekannten Auffälligkeiten.“ Bis die Hautkünstler aber wieder bunte Bildchen unter die Haut stechen, werden noch einige Tage vergehen, schätzt er.

Lesen Sie auch Tattoostudios in Oberhavel wieder geöffnet: Betreiber schwanken zwischen Freude und Angst

Nicole Majewski ist selbstständige Tätowiererin im Oranienburger Studio Color of Skin Quelle: Enrico Kugler

Nicole Majewski, selbstständige Tätowiererin beim Oranienburger Tattoostudio „Color of Skin“, hat zuerst über die sozialen Netzwerke von dem geplanten Verbot erfahren. „Dann wurde das natürlich auch Thema innerhalb der Tattoo-Gemeinde“, erzählt sie. Unterschriftenaktionen gegen das Farbverbot seien gestartet worden, die aber keinen Erfolg gezeigt hätten. „Wir haben uns dann intensiv damit auseinandergesetzt und konnten am Dienstag auch endlich Farbe bestellen“, freut sich die 38-Jährige.

Noch vorhandene Farben dürfen nicht mehr aufgebraucht werden

Doch wann die Farbe bei ihr eintrifft, ist noch ungewiss, da es derzeit noch große Lieferschwierigkeiten gibt. Doch der Weg bis zur Bestellung der REACH-konformen Farben sei ein langer gewesen, berichtet sie. „Ich habe drei Monate lang versucht, die entsprechenden Farben zu bekommen.“ Zudem müsse man auch beachten, dass sich die neuen Farben möglicherweise anders auf der Haut der Kunden verhalten als die nun verbotenen. „Da muss man sich auch erstmal reinfummeln, weil die Farbzusammensetzung eine andere ist. Aber ich habe von Kollegen schon viel Gutes gehört.“

Lesen Sie auch Oranienburg: Nackter Protest vor der Kamera

Auch bei ihr werden die Kunden für ein buntes Tattoo künftig etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. „Die EU-konformen Farben sind deutlich teurer, etwa 50 Prozent“, berichtet sie. Besonders ärgerlich: Bereits angefangene Flaschen der mittlerweile verbotenen Farbe dürfen nicht mehr aufgebraucht werden. „Alles muss weggeschmissen werden, und das mache ich auch, man will sich ja keinen Ärger einhandeln.“ So richtig nachvollziehen kann die Oranienburgerin das Verbot nicht. „Es geht ja da vor allem um die Konservierungsstoffe – da nehmen wir jeden Tag viel mehr über die Nahrung auf, aber das ist offenbar nicht so wichtig“, sagt sie resigniert.

In den Tattoostudios herrschen generell strenge Hygieneregeln. Quelle: Uwe Halling

Auch ihr hat die Coronapandemie mit all ihren Folgen zugesetzt. „Erst war uns das Arbeiten so lange untersagt, dann sind uns durch die 2G-Regelung viele Kunden weg gebrochen.“ Trotzdem fährt Nicole Majewski ein strenges Konzept: Wer sich bei ihr tätowieren lassen will, muss unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus auch immer einen tagesaktuellen Test vorweisen. „Das machen wir zu unserer eigenen Sicherheit, aber ich wünsche mir, dass auch Ungeimpfte so wieder zu uns kommen dürfen, wenn es dann wieder schöne bunte Farben gibt.“

Von Stefanie Fechner