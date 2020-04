Verdienstausfall durch Corona: Papa sucht Ansprechpartner

Hohen Neuendorf

Matthias Gebauer aus Hohen Neuendorf hatte in den vergangenen Wochen regelmäßig Urlaub – unbezahlt. Für seinen Sohn, der im Juli drei Jahre alt wird, teilt er sich das Sorgerecht mit der Mutter. Abwechselnd haben sie ihren Sohn eine Woche lang zu Hause betreut. Denn eine Kita-Notbetreuung stand den beiden Elternteilen bislang nicht zu. Das änderte sich erst mit den neuen Bestimmungen: Als Heizungsmonteur und Feuerwehrmann ist der 41-Jährige „systemrelevant“ und kommt in den Genuss der Ein-Elternteil-Regelung. Ab diesem Montag darf sein Junge wieder die Kita „ Waldheim“ in Hohen Neuendorf besuchen. Und damit nach der langen Pause alles klappt, gab es am vergangenen Donnerstag bereits einen Besuch zur Wiedereingewöhnung.

Keiner konnte weiterhelfen

Für Matthias Gebauer bedeutet die Zeit ohne Kita einen erheblichen Verdienstausfall. Der Gesetzgeber sieht dafür einen Ausgleich vor, der beantragt werden muss. Doch der Vater stand vor einem Rätsel: Niemand konnte ihm sagen, wo er den entsprechenden Antrag erhält. Deshalb wandte sich der Vater in der vergangenen Woche an die Corona-Hotline des Landkreises. Die Kollegin dort wusste allerdings auch nichts Sicheres zu sagen und verwies ihn an die Stadt. Dort jedoch konnte man ihm auch nicht weiterhelfen, weshalb sich der gewählte Elternvertreter an seine Mitstreiter vom Kitaelternbeirat Oberhavel wandte. So schließlich landete die Problematik bei der MAZ.

„Eltern können unseres Wissens nach beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ihren Verdienstausfall aufgrund der Kita-/Schulschließung geltend machen“, antwortete die stellvertretende Pressesprecherin Ivonne Pelz namens der Kreisverwaltung auf die MAZ-Anfrage. Der Arbeitgeber zahle zunächst den Lohn fort und könne dann eine Erstattung beantragen. „Wie das bei unbezahltem Urlaub aussieht, müsste bitte beim LAVG nachgefragt werden.“

Antrag soll innerhalb von drei Monaten gestellt werden

Die gesetzlichen Grundlagen sind eindeutig: Ein Entschädigungsanspruch entsteht nicht nur bei einem Verdienstausfall nach Quarantänemaßnahmen (Tätigkeitsverbot, Absonderung), sondern auch „für Eltern bei fehlender zumutbarer Betreuungsmöglichkeit“ nach der Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen. „Voraussetzung ist, dass die zu betreuenden Kinder, das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet oder eine Behinderung haben und deshalb auf Hilfe angewiesen sind“, heißt es in dem zugehörigen Merkblatt. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass es keine andere Betreuungsmöglichkeit bei Verwandten oder Freunden gab. Der Antrag müsse innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der Tätigkeit beim LAVG - Abteilung Gesundheit gestellt werden - entweder postalisch (Wünsdorfer Platz 3, 15806 Zossen OT Wünsdorf) oder per E-Mail: (entschaedigung@lavg.brandenburg.de). Allerdings sei das LAVG nur für die Geltendmachung von Verdienstausfallentschädigungen durch behördliche Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zuständig, lautet der Hinweis.

Link zu den Anträgen

Nähere Informationen zur Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz durch das Coronavirus gibt es im Internet unter https://lavg.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.661750.de. Hier können auch die nötigen Anträge heruntergeladen werden.

Von Helge Treichel