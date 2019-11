Oranienburg

Die Stadt Oranienburg lässt seit Anfang Oktober zwei barrierefreie Bushaltestellen errichten, in der Wensickendorfer Straße in Zehlendorf sowie im Anschluss in der Grabowseestraße in Friedrichsthal. Die Bauarbeiten an der Bushaltestelle Wensickendorfer Straße sind fast abgeschlossen. Nur das Buswartehäuschen kann erst im Dezember geliefert und installiert werden.

Dennoch können nun bereits am Montag, 18. November, die Arbeiten an der Friedrichsthaler Bushaltestelle in der Grabowseestraße starten. Die vorgesehene Bauzeit für diesen Bushaltestellen-Bau beträgt voraussichtlich rund zwei Wochen. Während der Bauphase werden der unbefestigte Parkplatz an der Ecke Friedrichsthaler Chaussee voll und die Straße halbseitig gesperrt. Es kann daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Zudem werden die Glasbehälter des Dualen Systems für den Zeitraum der Baustelle umgesetzt.

Der bisherige Bushalt der Line 804 in der Friedrichsthaler Chaussee wird nach Fertigstellung der neuen Bushaltestelle in die Grabowseestraße verlegt. Mit diesen Neuerungen verbessert die Stadt Oranienburg die Situation für die Wartenden vor Ort deutlich – insbesondere für Schulkinder, ältere, geh- und sehbehinderte Menschen.

Von MAZonline