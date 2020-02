Oranienburg

Diese Verkehrskontrolle hatte Folgen für einen 52-jährigen Radfahrer. Beamte der Polizei hielten den wegen Trunkenheit im Straßenverkehr polizeibekannten Mann in der Hildburghausener Straße für eine Kontrolle an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion gebracht wurde. Nach Entlassung rief der 52-Jährige vor dem Gebäude der Polizei gegenüber den Polizeibeamten zwei Mal die Worte „Sieg Heil“. Somit wurde gegen ihn neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von MAZonline