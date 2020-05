Germendorf

Am Dienstagmorgen (12. Mai) gegen 5:50 Uhr übersah in der Germendorfer Allee eine 56-jährige VW Polo Fahrerin auf Grund vereister Scheiben und somit behinderter Sicht eine Querungshilfe inmitten der Fahrbahn und kollidierte mit dieser und zwei dort vorhandenen Verkehrszeichen. Am Fahrzeug, der Querungshilfe sowie den Schildern entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug war auf Grund eines beschädigten Reifens nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline