Verkehrswende konkret machen: Oranienburger SPD-Fraktion stellt zwei Anträge vor

Oranienburg

Das Land Brandenburg hat sich per Beschluss des Landtages zur „Verkehrswende“ bekannt. In dem Beschluss vom April 2021 wird bekräftigt, dass der in Brandenburg eingeschlagene Weg hin zu einer bedarfsgerechten, klimaverträglichen, sicheren und sozial gerechten Mobilität konsequent weiterverfolgt werden soll. Die Oranienburger SPD-Fraktion will diese Verkehrswende konkret machen und stellt zwei dementsprechende Anträge vor, die anschließend in die Ausschüsse gehen.

Auf dieser Fläche möchte die SPD-Fraktion einen Parkplatz errichten und eine Streuobstwiese anlegen. Quelle: Robert Roeske

„Die Stadt Oranienburg hat sich bereits in mehreren Beschlüssen ebenfalls zu klimagerechtem Handeln bekannt, auch der künftige Klimabeirat wird hierzu tätig sein. Um die Arbeit der Stadtverwaltung und des Klimabeirates zu unterstützen und die Verkehrswende konkret vor Ort anzuschieben, reichen wir zwei Anträge ein“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion. Zum einen strebt die SPD-Faktion eine Aufwertung des Bahnhofes im Ortsteil Sachsenhausen an. „Wir wollen zum einen ein weiteres Angebot schaffen, zum anderen natürlich durch die Maßnahmen auch ein stückweit den Verkehr aus der Kernstadt herausziehen“, bemerkt Marei John-Ohnesorg, Vorsitzende des SPD-Ortsvereines.

Bislang gibt es nur eine Hand voll Parkplätze am Bahnhof Sachsenhausen. Quelle: Robert Roeske

Konkret sollen mehr Parkmöglichkeiten geschaffen werden und zwar auf der Fläche zwischen dem Bahnhof und dem Kreisverkehr. Bislang sind nur eine Hand voll Parkplätze vorhanden. „Die Ausweitung des Parkplatzes hat die Stärkung umweltfreundlicher Mobilität zum Ziel, dennoch würde in gewissem Maße Fläche versiegelt. Deshalb und zur Aufwertung der Wohngebiete rund um den Bahnhof wird die Anlage einer Streuobstwiese vorgeschlagen“, ergänzt Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann. Langfristig wünscht man sich eine stärkere Nutzung des Bahnhofes, selbst eine Anbindung an die S-Bahn kann man sich in Reihen der SPD gut vorstellen. „Ein häufigerer Halt der Regionalzüge oder die Verlängerung der S1 bis Sachsenhausen könnten mittel- bis langfristig weitere wichtige Bausteine zur Umlenkung des Verkehrs vom motorisierten Individualverkehr zum Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sein. Hierzu kämen zum Beispiel ein Stopp des RE 5 oder ein regelmäßiger Halt des ab 2022 geplanten RB 32 in Sachsenhausen in Betracht“, ergänzt Udo Neumann.

Rad- und Fußverkehrskonzept gefordert

Zudem soll der Oranienburger Bürgermeister beauftragt werden, ein Konzept zur Steigerung des Rad- und Fußverkehrs in Oranienburg zu entwickeln. „Ziel ist es unter anderem, den Anteil des individuellen Autoverkehrs am gesamten innerstädtischen Verkehr bis 2032 im Vergleich zu heute deutlich zu verringern (um mindestens 20%). Insbesondere der Bau von Fuß- und Radwegen entlang aller dafür zugänglichen Oranienburger Gewässer soll in dem Konzept geprüft werden“, heißt es im entsprechenden Antrag. Auch zeitlich hat man seitens der SPD klare Vorstellungen: „Das Fuß- und Radverkehrskonzept ist den Stadtverordneten bis Dezember 2022 im Entwurf vorzulegen, sodass es anschließend im Rahmen der Ausschussberatungen und Bürgerbeteiligung konkretisiert und bis Ende 2023 beschlossen werden kann. Darüber hinaus wird im städtischen Haushalt für 2022 eine Stelle eingerichtet, die sich ausschließlich um die Belange des so genannten Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) kümmert.“

Von Knut Hagedorn