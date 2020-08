Friedrichsthal

Es ist ein Puzzle, das Susanne Dietz aus Friedrichsthal seit 24 Jahren versucht, zusammen zu setzen. Damals – sie war 14 Jahre alt – lüfteten ihre Eltern ein Familiengeheimnis. Die heute 38-Jährige sei direkt nach ihrer Geburt adoptiert worden. Seitdem sucht die junge Frau nach ihren Wurzeln, sucht Antworten auf nicht wenige Fragen.

Behütete Kindheit in der Adoptivfamilie

„Ich hatte eine sehr schöne Kindheit“, erinnert sie sich und betont: „Meine Eltern sind Gold wert!“ In ihrer Adoptivfamilie fühle sie sich bis heute wohl. Diese Gefühle blieben auch von ihrer Suche nach den leiblichen Eltern und Geschwistern unberührt, sagt sie mit fester Stimme.

Und dennoch: die Suche nach den Blutsverwandten lässt ihr keine Ruhe, ist aber auch alles andere als einfach. „Ich möchte einfach gern wissen, wie mein Vater aussah, möchte einmal mit meinen Geschwistern reden“, sagt sie nachdenklich. Viele Wege ist die zweifache Mutter bei ihrer Suche bereits gegangen. „Ich habe Anzeigen in Zeitungen veröffentlicht, habe Telefonbücher abtelefoniert und Auskünfte bei Standesämtern erfragt“, zählt sie auf.

Als „Schweinemüller“ in Hohen Neuendorf bekannt

Tatsächlich habe sie ihre Mutter bereits auch vor vielen Jahren ausfindig machen können. Diese sei 2005, wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter, jedoch verstorben. Den Fragen von Susanne Dietz nach ihrem leiblichen Vater sei sie stets ausgewichen. Nur wenige Informationen hat die 38-Jährige daher über ihn, darunter die Nachricht über seinen Tod etwa im Jahr 2010.

Rudi Müller hieß er, „möglicherweise war Rudi eine Abkürzung für Rudolph“, mutmaßt die Friedrichsthalerin, „er soll auch unter dem Namen „Schweinemüller“ in der Region rund um Hohen Neuendorf und Stolpe bekannt gewesen sein. Dort hat er vermutlich gelebt und möglicherweise in einer Landwirtschaft gearbeitet hat, daher auch dieser Spitzname“. Dass Müller ein Allerweltsname ist, erschwert ihre Suche erheblich, sagt die 38-Jährige. Aus Gesprächen mit einer leiblichen Tante – ihre Mutter hatte sechs Schwestern – erfuhr Susanne Dietz immerhin, dass ihr leiblicher Vater weitere Kinder hatte.

Familiäre Erkrankung an Sohn vererbt?

Nach genau diesen ist die junge Frau nun auf der Suche und hofft dabei auf Hinweise von MAZ-Lesern, denen der Name „Schweinemüller“ oder Rudi Müller aus der Vergangenheit ein Begriff ist. „Man stellt sich im Laufe der Jahre ja schon die ein oder andere Frage“, räumt sie ein. Welche Eigenheiten sie beispielsweise von ihren leiblichen Eltern übernommen habe.

„Ich bin unglaublich tierlieb. Diese Neigung ist mütterlicherseits aber überhaupt nicht gegeben“, sagt die Bankkauffrau. Kopfzerbrechen bereiten ihr zudem gesundheitliche Eigenheiten, von denen sie selbst, aber auch ihr jüngerer Sohn betroffen sind. Sie selbst habe in ihrer Kindheit viel Zeit im Krankenhaus und auf Kuren verbracht. Ihr eigener Sohn Marcel (13) leidet so wie sie am Smith-Lemli-Opitz-Syndrom und laboriert zudem an einem Herzfehler, vor wenigen Monaten erst erhielt er einen Herzschrittmacher. „Vielleicht lassen sich die gesundheitlichen Probleme auf eine Vererbung väterlicherseits zurückführen“, sinniert Susanne Dietz.

Familie lebt weit rund um Hohen Neuendorf und Stolpe

Noch mehr jedoch liege ihr am Herzen, ihre leiblichen Geschwister zu treffen. „Es wäre einfach schön, sie kennenzulernen“, sagt sie nachdenklich. Und möglicherweise auch ein stückweit Frieden mit ihren familiären Wurzeln schließen zu können. Diese seien weit verzweigt, das hätte ihre umfangreiche Beschäftigung mit der Ahnenforschung ergeben.

„Meine Großeltern stammten gebürtig aus der Slowakei, aus Blaufuß. Im Laufe der Kriegswirren mussten sie fliehen, landeten erst in Mecklenburg-Vorpommern und später dann beruflich bedingt in Hohen Neuendorf.“ Dort sei zumindest die Familie ihrer leiblichen Mutter bis heute weit verstreut. Vor wenigen Monaten erst brachte ein Zufall zu Tage, dass nur wenige Meter Luftlinie von ihrem eigenen Familienhaus entfernt eine Cousine von Susanne Dietz wohnt. „Das ist kaum zu glauben.“

Viele Sackgassen bei der Ahnenforschung

Auf ein ähnliches Glück hofft die 38-Jährige nun bei der Suche nach ihren Geschwistern. Gleichzeitig weiß die zweifache Mutter nur zu gut, dass manche Fährte auch in einer Sackgasse endet.

So habe längst nicht jeder ausfindig gemachte Verwandte in den vergangenen Jahren mit ihr auch Kontakt haben wollen. Möglicherweise, glaubt Susanne Dietz, liege das daran, dass ihre leibliche Mutter „immer ein wenig das schwarze Schaf in der Familie gewesen ist“.

Wer kennt Rudi „Schweinemüller“ Müller?

Kannten Sie Rudi „Schweinemüller“ Müller aus der Region Hohen Neuendorf und/oder Stolpe? Für Hinweise ist Susanne Dietz unter folgender Telefonnummer dankbar: 0160/898 27 03.

