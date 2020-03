Oranienburg

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem vermissten 78-jährigen Oranienburger wurden am Donnerstag durch Polizeibeamte der Inspektion Oberhavel, der Direktion Besondere Dienste (Bereitschaftspolizei) sowie durch den zweimaligen Einsatz des Polizeihubschraubers durchgeführt. Im Verlaufe der Maßnahmen meldeten sich zwei Zeugen bei der Polizei und teilten mit, dass sie zwischen 6.30 und 7 Uhr einen älteren Herren an der L191 zwischen Oranienburg Nord und Teerofen gesehen hatten.

Vermisster wird an der B96 aufgefunden

Ein Personensuchhund wurde daraufhin im betreffenden Waldgebiet eingesetzt. Gegen 18.30 Uhr wurde der Senior am Donnerstagabend (5. März) an der Bundesstraße 96 zwischen der Abfahrt Zentrum und Abfahrt Nord angetroffen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline