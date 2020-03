In diesen Tagen gibt es viele Alltagshelden, die das Land buchstäblich am Laufen halten. Die MAZ Oberhavel stellt in loser Reihenfolge einige von ihnen stellvertretend für viele andere vor. So trotzt auch der 36-jährige Stefan Goesch aus Oranienburg der Corona-Krise und sorgt mit dem Betrieb seiner Kantine für ein Stück Alltag in schwierigen Zeiten.