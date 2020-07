Oranienburg - Verschiebung: Sanierung am Kreisel in Sachsenhausen erst in den Herbstferien

Nach der Verwirrung um eine Fahrbahnsanierung der L29 in und um Schmachtenhagen (MAZ berichtete) gibt es auch eine Änderung für die ursprünglich ab 27. Juni geplante Straßensanierung am Kreisverkehr in Sachsenhausen. Die Erneuerung der Straße „Zum Bahnhof“ soll nun erst im Herbst vorgenommen werden.