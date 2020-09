Oranienburg

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag versuchten bisher unbekannte Personen die Tür einer Physiotherapie im Gesundheitszentrum in der Bernauer Straße in Oranienburg aufzuhebeln, was aber misslang. Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Es entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von MAZonline