Vicky Leandros kommt nach Oranienburg. Die 66-jährige Sängerin tritt am 28. Juni im Hofgarten des Hauses Louise Henriette von Oranien auf. Zuvor verriet sie der MAZ in einem Interview, dass sie zum ersten Mal in Oranienburg ist, dass sie besonders gern in französischer Sprache singt und dass sie vor ihren Auftritten immer noch Lampenfieber hat.