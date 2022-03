Oranienburg

Dieser verdammte Krieg! Er sorgt sogar dafür, dass eine Hochzeitsfeier vorzeitig beendet werden muss – denn der Bräutigam muss zum Kampf. Der Krieg zwischen dem altgriechischen Athen und dem verfeindeten Sparta findet kein Ende – und die Frauen haben da keine Lust drauf. „Die Zukunft Griechenlands liegt in unserer Hand“, ruft Lysistrata. Es gebe nur einen Weg, den Kampf zu beenden. „Wir dürfen mit den Männern nicht ins Bett.“ Die Begeisterung bei den anderen Frauen hält sich zwar in Grenzen, aber sie willigen ein. So kommt es, als die Männer völlig fertig vom Kampf zurückkommen, zur Konfrontation zwischen den Männern und den Frauen.

Die Premiere des Theaterstückes „Viel Lärm wegen Lysistrata“ am Donnerstagabend im Oranienburger Louise-Henriette-Gymnasium war in mehrfacher Hinsicht etwas ganz Besonderes. Es ist drei Jahre her, dass ein Abschlussjahrgang auf der Bühne der Aula ein Stück aufgeführt hatte. „Ein Stück Normalität“ sei zurückgekehrt, hatte Schulleiterin Gabriele Schiebe dazu gesagt.

Das Ensemble. Quelle: Robert Tiesler

Besonders war auch, dass es sich eigentlich um zwei Theaterkurse mit zwei Stücken handelte – beide Kurse wurden zum Schuljahresbeginn fusioniert, wie Marius Thürmann, einer der Darsteller, nach der Premiere erklärte. „Christian Scholz vollendete von beiden Vorgängern dieses Theaterstück.“

Unter der Leitung von Theaterlehrer Christian Scholz war ein etwas mehr als einstündiges Stück entstanden, das durchweg kurzweilig und unterhaltsam war und an vielen Stellen sehr gelungene Pointen setzte. Paula Fürstenberg spielte die willensstarke Lysistrata, Leonie Sonnenberg eine Pandora mit vielen starken Momenten, Henri Fienke den zunächst kampfstarken Pantheon. Aber es war insgesamt ein sehr starkes Ensemble, das die Menschen in der Schulaula zum Lachen brachte – und zum Nachdenken: Ein Krieg ist immer abzulehnen, aus welchen Gründen auch immer. Das machte das Stück ganz deutlich.

Theater am LHG in Oranienburg. "Viel Lärm wegen Lysistrata" Quelle: Robert Tiesler

Von Robert Tiesler