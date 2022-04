Viel Neues auf Oranienburgs Spielplätzen: Spielen, Toben, Klettern und zusammen sein:

Oranienburg

Sonnenschutz, Schaukel, Wippe, Wackelsteg und vieles mehr: Jedes Jahr nimmt die Stadtverwaltung eine Menge Geld in die Hand, um ausgediente Geräte auf Oranienburgs Spielplätzen auszutauschen oder zu erneuern. In den zurückliegenden Wochen sind vielerorts zahlreiche Spielmöglichkeiten aufgestellt worden, auf jedem zweiten Spielplatz gibt es etwas Neues zu entdecken.

Gut 200 000 Euro sind dafür investiert worden. Vorausgegangen waren zahlreiche Gespräche mit Eltern, Kindern und Kita-Mitarbeitern, die regelmäßig ihre Wünsche und Ideen an die Verwaltung richten sowie die nötigen Planungen, Ausschreibungen und Anschaffungen der Geräte.

Unter anderem gibt es folgende Neuheiten auf Oranienburgs Spielplätzen:

Kita Flax und Krümel in der Rüdesheimer Straße

Zum Zusammensitzen, Pausieren, Lernen im Freien und perfekt auf Kindergröße abgestimmt: Hier wurden drei neue, robuste mobile Bank-Tisch-Kombinationen aufgestellt.

Kita Krümelhausen Wernigeroder Straße

Hier sind Koordination und Gleichgewichtssinn gefragt: Eine Wackelholzbrücke und ein Giraffenweg bereichern seit neuestem den Kita-Garten.

Kita »Am Schloßpark« in der Kanalstraße

Boden-Trampolin, Sandbagger, Federwippe, Maltafel und Spielburg: Gleich fünf Neuheiten dürfen hier von den Kitakindern erobert werden.

Kita Am Schloßpark Quelle: Enrico Kugler

Parkkita/Parksschule im Schloßpark

Ein neuer Wackelsteg, der einiges an Geschicklichkeit erfordert, steht schon. Eine schon vorhandene Spieltonne, eine Drehtonne und eine Schaukel werden derzeit noch auf den Schulbetrieb umgerüstet, dürfen aber bald auch wieder genutzt werden. Alle Geräte können auch von den übrigen Besucherinnen und Besuchern des Schlossparks genutzt werden.

Spielplatz am Gutsplatz Zehlendorf

Für Fußballfreunde: Zwei Bolzplatztore ergänzen seit Kurzem den Spielplatz in Zehlendorf. Auch ein bunter Spielturm mit Hangel- und Klettermöglichkeit lädt zum Herumtoben ein.

Spielplatz Zehlendorf Quelle: Enrico Kugler

Spielplatz in der Dianastraße

Hier wird bald vielfältiges Geschick erforderlich sein. Im Kleinkindbereich entsteht in den nächsten Wochen eine Turmanlage mit verschiedenen Aufstiegs- und Klettermöglichkeiten sowie einer Rutsche.

Spielplatz im Eichkatzweg

Der hier vorhandene Kletterturm mit integrierter Rutsche wurde teilweise erneuert und bietet jetzt wieder sicheren Kletterspaß.

Calisthenics-Anlage Germendorf (am neugebauten Spielplatz, neben der Turnhalle)

Eher für Größere und eine echte Trendsportart: Die neue Calisthenics-Anlage wurde mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt realisiert. Calisthenics lässt sich am besten mit einer Mischung aus Turnen und Akrobatik beschreibend, die Anlagen sind Barren und Reck nachempfunden.

Spielplatz Eichkatzweg Quelle: Stadt Oranienburg

Spielplatz Angerwiese

Mit der farbenfrohen Nestschaukel durfte ein beliebter Klassiker unter den Spielgeräten auf der Angerwiese Einzug halten. Neu ist auch eine Kleinkindrutsche mit Holzpodest.

Spielplatz in der Elbestraße

Die Vorrichtung steht schon, in Kürze wird ein Sonnensegel in den Sommermonaten vor zu viel praller Sonne schützen.

Spielplatz Mainzer Straße

Ein Sonnenschutz in Form eines großen Holzpilzes mit integrierter Sitzmöglichkeit wird in diesen Tagen aufgebaut und in Kürze zum Verweilen einladen.

Oranienburg: Knapp 70 Spielplätze im Stadtgebiet

Knapp 70 Spielplätze, einschließlich deren in Schulen und Kitas, gibt es in Oranienburg. Jedes Jahr investiert die Stadt Oranienburg Geld in die Ausstattung, Erweiterung und Ergänzung dieser Spielplätze. Einmal wöchentlich wird jedes Spielgerät in der Stadt durch Hausmeister und Stadthof-Mitarbeitern kontrolliert. Daneben gibt es vierteljährliche und jährliche Kontrollen mit externen Gutachtern. Bevor ein neues Gerät in Beschlag genommen werden darf, wird es einem ausführlichen Qualitätscheck durch die Stadtverwaltung unterzogen.

Die Arbeiten auf dem Spielplatz in Germendorf sind schon in vollem Gange. Quelle: Robert Roeske

Neben den vielen Neuerungen, die es auf Oranienburgs Spielplätzen zu entdecken gibt, bringt die Stadtverwaltung in diesem Jahr auch vier gänzlich neue Spielplätze auf den Weg, um kleinen wie großen Oranienburgerinnen und Oranienburgern noch mehr Platz zum Spielen, Toben und Zusammensein zu bieten: In Germendorf, Lehnitz, Sachsenhausen sowie in der Weißen Stadt. Zwei davon – in Lehnitz und in Germendorf – werden voraussichtlich auch noch in diesem Jahr fertig.

Von MAZonline