Viele Ideen für Malz: Michael Richter zum neuen Ortsvorsteher gewählt

Malz

Michael Richter ( SPD) ist am Mittwoch einstimmig zum neuen Ortsbeirat von Malz gewählt worden. Er löst die Juristin Sarah Hartmann ab, die den Posten zum 31. Oktober aufgeben musste, da sie eine neue Arbeitsstelle bei der Stadtverwaltung Oranienburg als Justiziarin angetreten hat, zuvor übte sie ihren Beruf in Berlin aus. Um möglichen Interessenkonflikten zu entgehen, sei dieser Schritt notwendig gewesen, erklärte sie bereits Ende Oktober im Gespräch mit der MAZ. Sarah Hartmann ist nun nicht mehr Mitglied des Ortsbeirates. Nachrücken konnte dafür Christopher Wilde.

Politisch aktiv seit 1990

Mit Michael Richter hat Malz nun einen neuen Ortsvorsteher. Der 49-Jährige war zuvor bereits ihr Stellvertreter. Gewählt wurde er für den Rest der Wahlperiode, die noch dreieinhalb Jahre andauert. Politisch aktiv ist der gebürtige Oranienburger bereits seit 1990. Michael Richter kennt Malz wie seine Westentasche, da er dort aufgewachsen ist. Er hat zwei erwachsene Kinder, ist verheiratet, gelernter Maurer und seit 18 Jahren selbstständiger Bauhandwerker. Der kleine Ortsteil Malz mit etwa 600 Einwohnern sei landschaftlich sehr attraktiv, erklärt Richter, auch für junge Familien. Ihnen mangele es aber seit vielen Jahren an neuem Bauland. „Manchen gefällt die Region so gut, dass sie gerne hier herziehen würden. Aber es gibt auch Einheimische, die bleiben wollen, aber kein Grundstück für ein Eigenheim bekommen“, bedauert er. Dort gibt es seiner Ansicht noch Potenziale, um Bauland zu gewinnen. Auch im Hinblick auf die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde sich der Ortsvorsteher eine Verbesserung wünschen. „Der letzte Bus vom Bahnhof Oranienburg fährt etwa 20.15 Uhr ab und ist eine halbe Stunde später in Malz. Danach fährt nichts mehr, auch nicht am Wochenende.“

Wunsch nach besserer Busanbindung

Michael Richter hat noch weitere Probleme im Blick. So will er sich beispielsweise auch künftig dafür einsetzen, dass die Gehwege an der Dorfstraße, die sich in einem schlechten Zustand befinden, erneuert werden. Auch sieht er die Schließung der Freienhagener Straße nach wie vor kritisch. „Im Ortsbeirat haben wir alles versucht, aber die Entscheidung wird wohl nicht mehr rückgängig gemacht.“ Dadurch entstehen lange Umwege. Auch die Liebenwalder hatten sich bis zum Schluss Hoffnung auf die Sanierung der Verbindung zwischen Freienhagen und Malz gemacht, doch auch die Proteste waren letztlich vergeblich.

Auch die Feuerwehr im Blick

Wichtig ist dem 49-Jährigen auch die Zukunft der Feuerwehr. Er ist froh, dass Malz noch einen eigenen Löschzug hat. Immer wieder sei die Zusammenlegung mit anderen Löschzügen im Gespräch. „Ich finde aber, die Malzer Feuerwehr sollte auch in Zukunft bestehen bleiben“, erklärt Michael Richter. Positiv hervorheben kann er ebenso die ansehnliche Gestaltung des Spielplatzes im Dorf. „Es gibt sehr schöne Ecken in Malz, künftig sollen auch noch mehr hinzukommen.“ Michael Richter hat noch viele Ideen, mit denen er Malz verändern will.

Von Wiebke Wollek