Viele Ideen für eine tierische Weltreise in Germendorf

Germendorf

Kanadischer Ahorn, vielleicht zusammen mit der einen oder anderen nordamerikanischen Nadelbaumart – das sollte im von Kiefern dominierten Bereich des Germendorfer Tierparks, in den in diesem Sommer drei Pumas ziehen, ein schönes stimmiges Bild geben. Dazu ein kleiner Wasserfall im Gehege – und als „Aussichtsplattform“ für die Großkatzen könnte eine alte Postkutsche dienen. Die steht momentan noch ungenutzt herum – würde sich aber für die Rückkehr der Pumas geradezu anbieten, findet Konstantin Ruske. Der neue Tierpark-Leiter hat am 3. Januar 2022 seine Arbeit hier angetreten. Vom Fuhrwerk aus, so seine Überlegungen, hätten nicht nur die Tiere eine gute Sicht auf ihre Umgebung. Sie selbst wären für die Besucher auch gut zu sehen.

Bären, Wölfe – möglich ist vieles

Die Rückkehr der Pumas, stellt Ruske klar, sei schon länger geplant und nicht sein Verdienst. Aber in die Gestaltung und die Präsentation für die Besucher will er sich schon einbringen. Und er denkt auch bereits weiter voraus, wie das Nordamerika-Thema vielleicht noch ergänzt werden könnte. Um Schwarzbären beispielsweise. Und die können, das weiß man aus anderen Zoos, gut mit Polarwölfen zusammen gehalten werden. An Ideen, was auf dem 69 Hektar großen Gelände Wirklichkeit werden könnte, mangelt es dem „Neuen“ nicht. Aber natürlich müsse alles auch Besitzer Torsten Eichholz zusagen – das letzt Wort habe natürlich er. „Also hoffe ich natürlich, dass die Ideen Anklang finden“.

Der Tierpark ist ein Besuchermagnet mit rund 450 000 Gästen jährlich. Quelle: Robert Roeske

Die rein flächenmäßige Größe der Anlage war für den in Dresden geborenen und in Berlin-Lichtenberg aufgewachsenen Ruske einer der Gründe, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben. Zoos und ihre ständigen Bewohner haben ihn von Kindesbeinen an interessiert. Mehr als 300 hat er bereits selbst gesehen. Klar, dass es auch beruflich in diese Richtung ging. Ganz hoch in der Gunst stehen für den in Berlin aufgewachsenen studierten Biologen immer noch die Tiergärten der deutschen Hauptstadt. Bleibende gute Erinnerungen hat er von seinen Besuchen in den Zoos in Wroclaw (früher Breslau), Valencia und besonders Prag. Beruflich hat er die meiste Zeit im Zoo in Magdeburg verbracht und zuletzt ein Jahr den Tierpark Delitzsch geleitet.

Erster Besuch vor 16 Jahren

Recht früh stand auch Germendorf auf der Liste der Einrichtungen, die sich das „verrückte Zookind“ – so die Selbstbeschreibung Ruskes, aus der Nähe besah. „Um 2004, 2005 war ich hier“, erinnert er sich. Damals war Gründer Horst Eichholz – er verstarb 2018 – noch voll mit dem Aufbau der Anlage beschäftigt. „Neben der rein flächenmäßigen Größe haben mich vor allem die Besucherzahlen der letzten Jahre beeindruckt“, sagt Konstantin Ruske. 450 000 Besucher im Jahr sind eine ordentliche Hausnummer. „Und ich wollte nach den Jahren in kommunal betriebenen Zoos auch mal in einem privat geführten arbeiten“. Beeindruckend sei auch, was in den vergangenen 15 Jahren geschaffen wurde.

Giftiges Getier zieht immer

Neben den Ideen für die Erweiterung des Nordamerika-Themas, die momentan auch wirklich nur Ideen sind, ist der Bereich „Australien“ bereits in der Realisierungsphase. Ein Terrarium wird momentan umgebaut – und natürlich wird die Farbe rot bei Gestein und Sand dominieren. Auf reichlich 15 Quadratmetern sollen hier vor allem Reptilien und Vögel unterkommen. Allerdings – zumindest vorerst – noch nichts von dem hochgiftigen Getier, für das der Kontinent bekannt ist. „Obwohl Giftschlangen natürlich auch immer Publikumsmagneten sind“, schmunzelt der Biologe. Das Australien-Terrarium soll fertig sein, wenn am 1. April die Hauptsaison beginnt.

Sumpfiges Südamerika

Ein weiteres Projekt, welches ihm in den ersten Tagen hier in den Sinn gekommen ist, betrifft die Teiche und Tümpel auf dem Gelände. Hier ließe sich ein kleiner Einblick in die Artenvielfalt Südamerikas realisieren, überlegt er. Mit einem System aus Stegen und Brücken, die die Besucher trockenen Fußes übers Wasser wandeln lassen. Unter ihnen könnten Wasserschweine durchs Nass gleiten und über ihren Köpfen bunt gefiederte Vogelschwärme herumfliegen. Quasi eine überdimensionale Voliere, die eine Sumpflandschaft und ihre Bewohner nachstellt.

Ungebrochenes Interesse

Ideen, schmunzelt Ruske, gebe es also genug. Und er sei auch noch gar nicht aus der Einarbeitungsphase heraus. Aber wenn – was die Zoo-Branche betrifft – die vergangenen beiden Jahre eins gezeigt hätten, dann folgendes: „Die Menschen wollen und brauchen Zoos und Tiergärten. Das haben die Besucherzahlen deutlich wiedergegeben, wenn geöffnet werden durfte“.

Von Björn Bethe