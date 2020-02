Oranienburg

Vier Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren wurden am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Lehnitzstraße Ecke Andre-Pican-Straße vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine 43-Jährige war gegen 20 Uhr mit einem VW Sharan in die Kreuzung zur Andre-Pican-Straße eingefahren. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem VW Golf, der von einer 39-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Kinder im Fahrzeug waren augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 20.000 Euro angegeben.

Von MAZonline