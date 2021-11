Oberhavel

Noch einen Tag nach dem Horror-Wochenende mit vier Toten ist die Trauer in Oberhavel groß. In den sozialen Netzwerken sind viele User mit den Gedanken bei den Familien. „Mein Beileid“, steht überall. „Oh mein Gott, wie schrecklich. Wie konnte sowas passieren.“

Gleich zwei schwere Unfälle gab es am Wochenende in Oberhavel. Zwei Menschen sind am Sonnabend an einem Bahnübergang in Grieben (Oberhavel) ums Leben gekommen.Nach dem schweren Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Transporter im Löwenberger Land mit zwei Toten gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Bei den Getöteten handelt es sich um die 65 Jahre alte Fahrerin des Transporters und ihren 31 Jahre alten Sohn, sagte am Sonntag Thomas Wolter, Dienstgruppenleiter der PI Oberhavel, der MAZ.

Bei dem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Auto in Grieben sind am Samstagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Quelle: dpa

Am Sonntag der nächste Schock: Zwei Menschen sterben, zwei Personen werden zum Teil schwer verletzt, darunter ein Kind. Das ist die Schreckensbilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend, 31. Oktober, um kurz nach 16 Uhr an der Schönfließer Straße in Schildow ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Hyundai-Fahrer, der aus Richtung Schönfließ kam, in Schildow aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr in der Folge über die Bordsteinkante auf den Gehweg und stieß dort mit zwei Fußgängern sowie einem Kind im Kinderwagen zusammen.

Eine 60-jährige Frau erlag trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Am Abend wurde bekannt, dass der Fahrer im Krankenhaus verstorben ist.

In Schildow starb eine Frau und der Unfallfahrer. Quelle: Status4

„Die arme Familie, mein aufrichtiges Beileid“, schreibt jemand auf Facebook. Jemand anderes sagt: „Mein Beileid den Angehörigen. Hoffen wir den anderen Personen geht es den Umständen entsprechend gut und sie haben keine schlimmeren Verletzungen.“

Oberhavel trauert. Viele sind mit den Gedanken bei den Familien: „Den Hinterbliebenen, Angehörigen und Freunden viel Kraft, diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten“, heißt es in der Facebookgruppe „Mühlenbecker Land.“

Die Ermittlungen dauern an.

Von Sebastian Morgner