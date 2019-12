Das ist die neue Miss Brandenburg

Oranienburg

Sie ist die neue Miss Brandenburg. Und das mit gerade einmal 18 Jahren: Vivienne Radigk lebt seit vier Jahren in Oranienburg, modelt seit dem sie 17 Jahre alt ist und hatte schon Aufträge in China, Italien und der Türkei. Zurzeit steckt die Schönheit im Prüfungsstress.

Hallo Miss Brandenburg! Wie geht es Ihnen einen Tag nach der offiziellen Kür zur neuen Miss Brandenburg?

Vivienne Radigk: Ich bin überglücklich und war überrascht, dass es geklappt hat. Ich wusste, dass die Entscheidung am vergangenen Freitag fallen würde und war, das kann ich Ihnen sagen, ganz schön aufgeregt. Ich hatte Magenschmerzen und habe immer auf mein Handy geschaut, weil die Nachricht per Mail kommen sollte. Doch es passierte nichts.

Sondern?

Plötzlich stand die Moderatorin des Deutschlandausscheids vor dem Laden in Oranienburg. Jemand tippte mich von hinten an, ich habe mich total erschrocken und bin dann gleich in Tränen ausgebrochen. Als ich die Schärpe und das Zertifikat gesehene habe, was das sehr emotional. Das war ein tolles Nikolausgeschenk.

Ein großer Moment. Erzählen Sie uns, wie es dazu kam, dass Sie sich als „Miss Brandenburg“ beworben haben?

Die Idee hatte ich schon lange. Ich habe in den letzten Wochen oft mit meiner Mama Beata darüber gesprochen und mich dann einfach auf gut Glück beworben. Auch, weil das Thema in diesem Jahr sehr interessant ist: Du sollst immer du selbst sein. Das finde ich persönlich sehr toll und inspirierend. Ich wollte mit meiner Bewerbung auch eine Botschaft senden.

Welche Botschaft meinen Sie?

Im Modelgeschäft wird eine Menge Wert auf die Figur gelegt. Man wird dazu gedrängt, abzunehmen. Es war schwer für mich, das zu akzeptieren. Dann habe ich irgendwann gesagt: Jetzt ist Schluss. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe meinen Körper. Das kann keiner ändern, egal wer vor mir steht. Viele Mädels denken, dass sie sich verändern müssen. Für das Geld, welches man dann verdient. Aber nein. Man muss sich nicht ändern. Man ist so gut, wie man ist.

Das sind weise Worte. Sie sind gerade mal 18 Jahre alt. Respekt. Wie hat das Modelleben für Sie angefangen?

Mit 15 Jahren bin ich die ersten Schritte gegangen. Mit meiner Mama war ich beim Probeshooting. Wir wollten sehen, wie ich mich vor der Kamera fühle. Wie verhalte ich mich? Macht mir das überhaupt Spaß? Schon als junges Mädchen hatte ich den Traum, zu modeln und habe regelmäßig die TV-Sendung „ Germany’s Next Topmodel“ geschaut. Ich habe dann gemerkt, dass ich Spaß an dem habe, was ich da mache.

Und dann?

Die ersten Bilder sind gut gelungen und wurden daraufhin an Agenturen weitergegeben. Mit 17 erhielt ich dann meinen ersten Auftrag im Ausland und reiste dafür für zwei Monate nach Istanbul.

Zwei Monate gleich? Weit weg von der Familie, weit weg von Oranienburg – ging das gut?

Ich habe mich recht schnell zurechtgefunden und viele Freunde kennengelernt, zu denen ich noch heute Kontakt habe. Die Familie hat mir gefehlt, das ist klar. Trotzdem habe ich weitergemacht. Ich wollte das unbedingt. Danach ging es für drei Monate nach China und einen Monat nach Italien.

Sie haben schon eine Menge erlebt. Das klingt spannend. Doch zurück zur Miss Brandenburg: Sie sagten, dass plötzlich die Moderatorin im Laden stand? Was ist damit gemeint?

Sie haben richtig gehört. Ich habe vor kurzem einen Job angefangen und arbeite in einem Laden in Oranienburg als Modeberaterin, bei „Chelsea“ im Kaufland. Meine Schicht beginnt um 14 Uhr und endet um 20 Uhr. Ich möchte neben meiner Model-Tätigkeit eine zweite Laufbahn einschlagen. Bildung ist wichtig. Da ich in Berlin mein Abitur nicht abschließen konnte, weil die Schule kurzerhand geschlossen wurde und danach wenig Zeit war, möchte ich bald an der Abendschule mein Abi nachmachen und später studieren.

Das klingt gut! Doch jetzt zählt erst einmal das große Miss Germany-Finale 2020 am 15. Februar in der Europa-Park Arena in Rust.

Ohne Frage. Darauf werden wir Kandidatinnen uns intensiv vorbereiten. Ende Januar geht es nach Ägypten.

Wie sehen Sie Ihre Chancen?

Ich bin jetzt schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Es ist mir eine Ehre, Miss Brandenburg zu sein. Im Finale habe ich starke Konkurrenz. Das sind alles super Mädels. Ich werde diese Endrunde genießen.

Wenn Sie erst Ende Januar aufbrechen, dann sind Sie über Weihnachten bei der Familie?

Wir werden gemeinsam Weihnachten feiern. Ganz traditionell. Wir werden einen Weihnachtsbaum haben und die Geschenke verteilen. Ich habe schon vor einigen Wochen alles besorgt. Am 24. Dezember sind wir bei meiner Familie. Am 25. Dezember bei der Familie meines Freundes.

Bevor Sie zur Arbeit müssen. Was haben Sie am Tag der offiziellen Verkündung gemacht?

Ich war am Mittag bei der Fahrschule und habe meine letzte Fahrstunde genommen. Am Donnerstag habe ich die praktische Prüfung. Das ist ganz schön aufregend. Die Theorie-Prüfung habe ich schon vor einigen Wochen bestanden.

Verraten Sie uns mit welchem Ergebnis?

Klar. Ich hatte sieben Fehlerpunkte. Bestanden. Und nur das zählt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit. Eine letzte Frage: Sie hatten es selbst kurz angesprochen. Viele Single-Männer und -Frauen fragen sich, ob sie vergeben sind?

Ja, ich habe einen Freund. Der heißt Alexandros. Ich könnte nicht glücklicher sein.

Von Sebastian Morgner