Oranienburg

Der Verbandsbereich Oberhavel der Volkssolidarität LV Brandenburg bietet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitslosenverband Oranienburg monatlich eine Sprechstunde von versierten Rechtsanwälten an. Die Beratungen finden in den Räumen der Volkssolidarität in der Bernauer Straße 18a im Obergeschoss der Geschäftsstelle von 15 bis 17 Uhr statt. Hilfebedürftige haben die Möglichkeit, die kostenlose Beratungsleistung nach vorheriger Terminvereinbarung in Anspruch zu nehmen.

Die Rechtsanwältin berät vorrangig zu Problemen des Arbeits- und Sozialrrechts und deren Widersprüche, Streitigkeiten bei Hartz 4, Arbeitsverträgen, Abrechnungen von Einkommen, Kündigungen und dergleichen.

Der nächste Termin findet Dienstag, 24. März von 15 bis 17 Uhr statt. Termine sind vorab telefonisch unter 03301/53 54 25 abzustimmen.

Von MAZonline