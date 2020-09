Vollsperrung: Ausströmendes Gas in Germendorf

Ausströmendes Gas sorgte am Montagvormittag (28. September) im Oranienburger Ortsteil Germendorf für einen aufwendigen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Der Bereich rund um die Havarie, die an einer Baustelle auftrat, wurde komplett abgesperrt. Der Einsatz kann laut Polizei noch länger dauern und sich bis weit in den Nachmittag hineinziehen.